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Светодиоды спасут черепах и бакланов от гибели в рыболовных сетях

Тысячи обитателей морских глубин ежегодно погибают в результате попадания в рыболовные сети, запутываясь в них. Учеными Принято решение разработать новый практичный и дешевый способ спасения черепах и редких видов морских млекопитающих, при этом не влияя на улов рыбы.

Как рассказали специалисты, яркими огнями, закрепленными на сетях, можно заставить «обходить» морскими обитателями сторонних сетей, которыми каждый год наносится огромный ущерб.
Светодиоды спасут черепах и бакланов от гибели в рыболовных сетях


Главная проблема, под влияние которой попадают дельфины, морские птицы и черепахи, не способность выбраться самостоятельно из сплетенных сетей, причем вопрос достиг уже международных масштабов. Учеными предложен вариант решения с помощью LED-огней, закрепленных на рыболовных снастях и отпугивающих всех морских обитателей, за исключением рыбы.

Специалистами американской Национальной администрации по океану и атмосфере уже проведены исследования по использованию LED-огней на рыболовных сетях. Как показали результаты, это более чем 66% позволило уменьшить в Перу гибель черепах. Использование прототипов фонариков уменьшило так же на 85% попадание в сети бакланов, приземляющихся в смертельную ловушку прямо на воде.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:00
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