Samsung Galaxy S10 получит важную особенность

Exynos 9820 оснастят тремя системами ядер. Речь идет о четырех Cortex-A55, двух Cortex-A75 и двух A76. Кроме них еще появится два ядра Exynos M, которые будут подключаться только в случае необходимости выполнения энергозатратных задач. Таким образом, автономность Samsung Galaxy S10 повысится примерно на 25%.Инсайдер отмечает, что это технологическое решение появится только в Galaxy S10, поэтому оно станет его уникальной особенностью. В качестве отличного дополнения разработчики должны установить качественную Super AMOLED -матрицу с диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2960 на 1440 пикселей.Презентация флагмана ожидается на MWC 2019.