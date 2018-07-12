АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Samsung Galaxy S10 получит важную особенность

Инсайдер Ice Universe сообщил о том, что смартфон Samsung Galaxy S10 получит более высокий уровень автономности по сравнению с другими устройствами бренда. В паре с мощным и энергоэффективным процессором Exynos 9820 аппарат может стать одним из самых успешных флагманов на рынке.

Samsung Galaxy S10 получит важную особенность


Exynos 9820 оснастят тремя системами ядер. Речь идет о четырех Cortex-A55, двух Cortex-A75 и двух A76. Кроме них еще появится два ядра Exynos M, которые будут подключаться только в случае необходимости выполнения энергозатратных задач. Таким образом, автономность Samsung Galaxy S10 повысится примерно на 25%.

Инсайдер отмечает, что это технологическое решение появится только в Galaxy S10, поэтому оно станет его уникальной особенностью. В качестве отличного дополнения разработчики должны установить качественную Super AMOLED -матрицу с диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2960 на 1440 пикселей.

Презентация флагмана ожидается на MWC 2019.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Холли Берри раскрыла секрет сияющего внешнего вида
Андрей Данилко попрощался с образом Верки Сердючки
Ученые идентифицировали гены наземных растений в
Папарацци сфотографировали беременную Бейонсе
Ученые из Австралии нашли созданный миллиард лет
Ученые доказали антиоксидантные преимущества сна
Дети и внуки Аллы Пугачевой "осчастливили" родных
Поклонники Ани Лорак призвали перестать «крякать»
Ученые определили для фырканья лошадей
Samsung Galaxy S10 получит важную особенность
«Аэрофлот» запретил пользоваться на борту
В США впервые за 12 лет отменили смертную казнь
Светодиоды спасут черепах и бакланов от гибели в
Компания Sirin Labs раскрыла подробности о первом
Человек впервые просканирован многоволновым
Александр Ревва восхитил фанатов трогательным
Завершается укладка рельсовых плетей «бархатного
Вики Паттисон разденется ради победы английской
Дана Борисова уплатила долг и теперь отправляется
78-летняя Светлана Светличная ради фигуры сидит
Брат Кайли Дженнер позарился на миллионы своей
Победившая рак Дарья Донцова рассказала о детях с
Брутальный внедорожник Rezvani Tank представлен в
Марина Федункив переплюнула голос «Навигатора»
Астрономы обнаружили следы мощного взрыва
Эмили Ратаковски показала пышную грудь на
Зрители «Дома-2» подозревают, что Роман Гриценко
Опубликованы снимки нового среднеразмерного
Уфологи опубликовали видео жуткого портала,
Эксперт оценил шансы переговоров Порошенко и
Просмотреть все новости