Samsung Galaxy S10 получит важную особенность
Инсайдер Ice Universe сообщил о том, что смартфон Samsung Galaxy S10 получит более высокий уровень автономности по сравнению с другими устройствами бренда. В паре с мощным и энергоэффективным процессором Exynos 9820 аппарат может стать одним из самых успешных флагманов на рынке.
Exynos 9820 оснастят тремя системами ядер. Речь идет о четырех Cortex-A55, двух Cortex-A75 и двух A76. Кроме них еще появится два ядра Exynos M, которые будут подключаться только в случае необходимости выполнения энергозатратных задач. Таким образом, автономность Samsung Galaxy S10 повысится примерно на 25%.
Инсайдер отмечает, что это технологическое решение появится только в Galaxy S10, поэтому оно станет его уникальной особенностью. В качестве отличного дополнения разработчики должны установить качественную Super AMOLED -матрицу с диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2960 на 1440 пикселей.
Презентация флагмана ожидается на MWC 2019.
Exynos 9820 оснастят тремя системами ядер. Речь идет о четырех Cortex-A55, двух Cortex-A75 и двух A76. Кроме них еще появится два ядра Exynos M, которые будут подключаться только в случае необходимости выполнения энергозатратных задач. Таким образом, автономность Samsung Galaxy S10 повысится примерно на 25%.
Инсайдер отмечает, что это технологическое решение появится только в Galaxy S10, поэтому оно станет его уникальной особенностью. В качестве отличного дополнения разработчики должны установить качественную Super AMOLED -матрицу с диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2960 на 1440 пикселей.
Презентация флагмана ожидается на MWC 2019.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:30