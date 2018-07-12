Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым

«Имя Яббарова я вслух больше не произношу. Отношений у нас теперь не будет, я сняла кольцо, но родителями мы останемся для нашего ребенка навсегда», - призналась участница.

Беременная девушка настолько обиделась на Илью, что сняла помолвочное кольцо и заявила, что не хочет его ни видеть, ни слышать. И это при том, что виновница ссоры отметила, что до «волшебства» у них с Яббаровым дело не дошло – все ограничилось прелюдиями, ласками и интимными фотографиями.Стоит сказать, что Алену настолько поразил факт измены, что она даже попала в больницу с угрозой выкидыша, но, к счастью, все обошлось и с ребенком все хорошо.По ее словам, препятствовать общению Ильи с их ребенком она не будет. И даже сейчас он может ходить вместе с ней на УЗИ и всячески ей помогать, если захочет.Савкиной трудно понять, как возлюбленный, который ждет появления на свет их ребенка и сделал месяц назад ей предложение руки и сердца, мог так поступить – вместо семьи выбрать интрижку с экс-участницей, при первой же возможности сдавшей его «со всеми потрохами».Сейчас беременная девушка твердо уверена, что не примет обратно человека, который уже дважды ей изменил. И хотя Илья умоляет ее «не рубить с плеча» и дать ему еще один шанс, дабы у их ребенка была полноценная семья, Алена не поддается.