АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым

Несколько дней назад на Поляне телепроекта «Дом-2» разгорелся серьезный скандал. После того, как экс-участница Дарья Осенкова показала интимные переписки с Ильей Яббаровым и рассказала об их отношениях, Алена Савкина решила не прощать своего возлюбленного и ушла от него.

Беременная девушка настолько обиделась на Илью, что сняла помолвочное кольцо и заявила, что не хочет его ни видеть, ни слышать. И это при том, что виновница ссоры отметила, что до «волшебства» у них с Яббаровым дело не дошло – все ограничилось прелюдиями, ласками и интимными фотографиями.

Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым

Стоит сказать, что Алену настолько поразил факт измены, что она даже попала в больницу с угрозой выкидыша, но, к счастью, все обошлось и с ребенком все хорошо.

«Имя Яббарова я вслух больше не произношу. Отношений у нас теперь не будет, я сняла кольцо, но родителями мы останемся для нашего ребенка навсегда», - призналась участница.

По ее словам, препятствовать общению Ильи с их ребенком она не будет. И даже сейчас он может ходить вместе с ней на УЗИ и всячески ей помогать, если захочет.

Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым

Савкиной трудно понять, как возлюбленный, который ждет появления на свет их ребенка и сделал месяц назад ей предложение руки и сердца, мог так поступить – вместо семьи выбрать интрижку с экс-участницей, при первой же возможности сдавшей его «со всеми потрохами».

Сейчас беременная девушка твердо уверена, что не примет обратно человека, который уже дважды ей изменил. И хотя Илья умоляет ее «не рубить с плеча» и дать ему еще один шанс, дабы у их ребенка была полноценная семья, Алена не поддается.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:51
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первые люди заселили Китай более двух миллионов
В Польше издеваются над трагедией затонувшей
Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой
В Соединённых Штатах создали боевые машины
Ford Mondeo может выступить конкурентом Subaru
Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля и теперь
Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном
Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали
Opel на эскизе показал дизайн своих будущих
Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что
Land Rover представил обновленную версию
Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит
Более 65% российского населения верят в
Криптовалютный кошелек встроили в мобильную
Россия и Китай приступили к совместному проекту
Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился
Сергей Кучеров назвал Маргариту Овсянникову
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за
Светлана Ходченкова опубликовала снимок в
Александр Ревва показал пение своей дочки под
В РФ цены на Mercedes-Benz GLC выросли на 30
LADA Vesta Sport превзойдет KIA Rio и Hyundai
Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым
Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для
Свежая ОС Android получит название созвучное с
Ariel представила новый каркасный спорткар версии
Сын Ольги Орловой не спешит знакомить ее со
На Нюрбургринге заметили электрический кроссовер
Катя Лель рассказала о песне, написанной для нее
Пользователи Сети уверены, что Ольге Бузовой
Просмотреть все новости