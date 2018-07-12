Компания Sirin Labs раскрыла подробности о первом блокчейн-смартфоне Finney

Такой мини-экран Safe Screen предназначен только для совершения транзакций. Более того, этот модуль получил собственную аппаратную архитектуру и сможет работать отдельно от всей системы.Finney оснащен операционной системой SIRIN OS и кошельком Token Conversion Service, в котором пользователь сможет совершать обмен криптовалюты SRN. Разработчики наделили программную платформу многоуровневой системой безопасности.Что касается основной аппаратной начинки, то здесь стоит выделить 6-дюймовый экран, процессор Snapdragon 845, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, а также батарею на 3280 мАч. Камеры обладают разрешением 12 и 8 Мп.Цена Sirin Labs Finney составит 999 долларов, а на рынок новинка выйдет в конце осени.