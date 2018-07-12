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Человек впервые просканирован многоволновым трехмерным рентгеном

Профессор Фил Батлер стал первым пациентом, которому просканировали лодыжку и запястье новой моделью многоволнового рентгеновского устройства, представленного компанией MARS Bioimaging.

Строение человека впервые рассмотрено методами аппарата, работающего по принципу волнового рентгеновского сканирования, с его помощью получаются изображения высокой контрастности. Учеными Батлерами, сотрудниками компании MARS Bioimaging Новой Зеландии, при создании устройства использована технология CERN, выдающая высококачественные изображения с низким содержанием шумов в итоговом разрешении.
Человек впервые просканирован многоволновым трехмерным рентгеном


Детекторами Medipix3 отслеживается максимально возможное количество фотонов высокоэнергетического уровня, микрочипы обеспечивают высокое качество энергетического разрешения. Аппарат улавливает любой вид волн рентгеновских лучей, которые проходят сквозь области разнородных тканей организма, это могут быть мышцы, жировой слой или кости.

После анализа полученных данных, формируется объект трехмерного изображения, с окрашиванием каждого участка ткани определенным цветом. Такая форма позволяет раздельно изучать трехмерные кости, структуру мягких тканей или других интересующих медиков объектов.

Разработчиком Филом Батлером уже испытан цветной трехмерный рентген. Просканирована его кисть и лодыжка. Разработку уже назвали большим прорывом по скорости и точности диагностики заболеваний, с возможностью корректировки методов лечения.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:40
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