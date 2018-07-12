Сын Ольги Орловой не спешит знакомить ее со своими девушками и не смотрит «Дом-2»

«Конечно, у меня есть требования к будущей невестке, но жить-то с ней ему. Пусть выберет ту девушку, которая придется ему по душе. Лишь бы он был счастлив, а я приму любое его решение», - сообщила Ольга, отметив, что материальный достаток девушки тоже для нее не важен, поскольку сама она из простой семьи.

В этом году 17-летний парень закончил школу с отличием, сдал ЕГЭ, подал документы в несколько престижных ВУЗов, и теперь надеется в них поступить. Особенно сильно он хочет быть студентом МГИМО.Женщина признается, что несмотря на то, что ее сын довольно взрослый, отношения с девушками он отодвигает на второй план и не спешит знакомить их с ней. Она не торопит Артема, однако для себя уже определилась и знает, какой должна быть его избранница.Ведущая говорит, что уже настроилась на общение с будущими возлюбленными сына, но тот пока и сам не готов к построению отношений и даже шоу «Дом-2», в котором его мама помогает парам разобраться в их чувствах, не смотрит.По словам Орловой, когда по телевизору идут выпуски, Артем обычно уже спит. Сама она из-за этого не расстраивается, поскольку считает, что проект, который она курирует, создан для более взрослой аудитории.Что касается поклонников теледивы, то они считают, что она может повлиять на отношение сына к слабому полу, так как в свое время ей удалось привлечь его к учебе, пообещав за золотую медаль дорогой подарок.Медаль парень получил, однако, как признается его мама, она еще не знает, какой презент ему преподнести, но склоняется к какой-нибудь туристической путевке.