Любовь Успенская начала борьбу с лишними килограммами

Звезда шансона Любовь Успенская в интервью рассказала, что она начала борьбу с лишним весом. У певицы из-за пристрастия к кулинарии появилось пять лишних килограмм. Звезда часто балует друзей и родственников вкусными домашними блюдами, при этом сама не отказывается от собственных кулинарных шедевров. Успенская отметила, что визуально лишние килограммы не заметны, однако она их чувствует. Чтобы сбросить лишний вес перед творческим вечером, исполнительница песен начала следить за своим рационом питания.Стоит отметить, что певица Елена Темникова также призналась поклонникам, что за лето набрала около пяти лишних килограммов. Причину лишнего веса тридцатитрехлетняя артистка видит в том, что она есть по ночам.