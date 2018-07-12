Александр Ревва восхитил фанатов трогательным видео с пением своей дочери Амели

В сюжете видеоролика младшая дочь Александра Реввы разгуливает по палубе яхты в купальнике, распевая под фонограмму своей старшей сестры. При этом малышка практически не смотрит в камеру. По всему видно, что у Амели безусловно есть талант, потому что она ведёт себя как настоящая артистка.Подписчики Александра Реввы в комментариях отметили, что него растут очень талантливые дети, поклонники попросили звезду почаще публиковать фотографии и видеоролики с участием его дочерей. Особенно фанаты отметили, что девочка несёт в себе добро и позитив, так же как и её отец.