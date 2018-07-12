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Александр Ревва восхитил фанатов трогательным видео с пением своей дочери Амели

На своей странице в Instagram Александр Ревва опубликовал трогательный видеоролик, на котором запечатлел пение своей дочери Амели. Своим артистическим талантом девочка покорила подписчиков своего отца, видеоролик на самом деле получился очень забавным.

Александр Ревва восхитил фанатов трогательным видео с пением своей дочери Амели


В сюжете видеоролика младшая дочь Александра Реввы разгуливает по палубе яхты в купальнике, распевая под фонограмму своей старшей сестры. При этом малышка практически не смотрит в камеру. По всему видно, что у Амели безусловно есть талант, потому что она ведёт себя как настоящая артистка.

Подписчики Александра Реввы в комментариях отметили, что него растут очень талантливые дети, поклонники попросили звезду почаще публиковать фотографии и видеоролики с участием его дочерей. Особенно фанаты отметили, что девочка несёт в себе добро и позитив, так же как и её отец.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:30
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