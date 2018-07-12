АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Завершается укладка рельсовых плетей «бархатного пути» к Крымскому мосту

К Крымскому мосту завершают укладку рельсовых плетей «бархатного пути». Верхнее строение пути ж\д дороги непосредственно со стороны Тамани являются готовыми на 80 процентов. При этом ввод в эксплуатацию ж/д части будет осуществлен в следующем году.

Завершается укладка рельсовых плетей «бархатного пути» к Крымскому мосту


Представители центра «Крымский мот», которые ссылаются на заявление Виталия Бешлиу, являющегося главой ФКУ «Ространсмодернизация», отметили, что укладка рельсовых ж/д плетей «бархатного пути» со стороны Тамани к Крымскому мосту почти завершилась. Железнодорожное соединение в этой части готово на восемьдесят процентов. По словам Бешлиу железнодорожный путь, соединяющий материковую Россию и полуостров, строится бесстыковым способом, называющимся «бархатным». В данном случае применяются шпально-рельсовые плети до 800 метров, в сравнении с обычными 25 метрами. Это обеспечивает поездам бесшумность, а также плавный ход.

Главой ФКУ отмечается, что такого рода ж/д соединение является намного долговечней, надежней, удобней в эксплуатации. Стоит напомнить, что автодорожную часть строящегося Крымского моста ввели с 16 мая в эксплуатацию. Железнодорожную часть планируют запустить в конце будущего года.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светодиоды спасут черепах и бакланов от гибели в
Компания Sirin Labs раскрыла подробности о первом
Человек впервые просканирован многоволновым
Александр Ревва восхитил фанатов трогательным
Завершается укладка рельсовых плетей «бархатного
Вики Паттисон разденется ради победы английской
Дана Борисова уплатила долг и теперь отправляется
78-летняя Светлана Светличная ради фигуры сидит
Брат Кайли Дженнер позарился на миллионы своей
Победившая рак Дарья Донцова рассказала о детях с
Брутальный внедорожник Rezvani Tank представлен в
Марина Федункив переплюнула голос «Навигатора»
Астрономы обнаружили следы мощного взрыва
Эмили Ратаковски показала пышную грудь на
Зрители «Дома-2» подозревают, что Роман Гриценко
Опубликованы снимки нового среднеразмерного
Уфологи опубликовали видео жуткого портала,
Эксперт оценил шансы переговоров Порошенко и
Роспотребнадзор рассказал, как восполнить
Самые маленькие магнитные вихри станут шагом к
Исследование желудка 5000-летней мумии Айсмена
Тина Канделаки уверена, что Чемпионат мира
Любовь Успенская начала борьбу с лишними
На шоу «Пламя любви» нумеролог заявила, что
Рианна стала тренд сеттером в пластической
В Боливии взорвался и рухнул на землю
Ученые изобрели квантовые точечные белые
Представлен новый семейный кроссовер версии
Зрители «Дома-2» уверены, что Артем Сорока
По мнению поклонников, Кристина Ослина гораздо
Просмотреть все новости