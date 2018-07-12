Завершается укладка рельсовых плетей «бархатного пути» к Крымскому мосту

Представители центра «Крымский мот», которые ссылаются на заявление Виталия Бешлиу, являющегося главой ФКУ «Ространсмодернизация», отметили, что укладка рельсовых ж/д плетей «бархатного пути» со стороны Тамани к Крымскому мосту почти завершилась. Железнодорожное соединение в этой части готово на восемьдесят процентов. По словам Бешлиу железнодорожный путь, соединяющий материковую Россию и полуостров, строится бесстыковым способом, называющимся «бархатным». В данном случае применяются шпально-рельсовые плети до 800 метров, в сравнении с обычными 25 метрами. Это обеспечивает поездам бесшумность, а также плавный ход.Главой ФКУ отмечается, что такого рода ж/д соединение является намного долговечней, надежней, удобней в эксплуатации. Стоит напомнить, что автодорожную часть строящегося Крымского моста ввели с 16 мая в эксплуатацию. Железнодорожную часть планируют запустить в конце будущего года.