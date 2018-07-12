АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Вики Паттисон разденется ради победы английской сборной на ЧМ-2018

Британская звезда Вики Паттисон готова оголиться только в том случае, если английская сборная выиграет ЧМ-2018 по футболу.

Вики Паттисон разденется ради победы английской сборной на ЧМ-2018


Вики Паттисон заявила, что разденется до одной жилетки, как тренер Гарет Саутгейт, если его подопечные выиграют ЧМ. Девушка прославилась после выхода телепрограммы GeordieShore, где ее заметили благодаря яркой внешности и неординарному поведению. Модель начали приглашать на сьемки для глянцевых журналов, на радио и различные телевизионные шоу.

Вики Паттисон разденется ради победы английской сборной на ЧМ-2018


Некоторое время Вики снималась во всевозможных телепередачах, однако приняла решение создать собственное шоу, в котором она помогает разобраться в семейных отношениях. Девушка ведет в одном из изданий личную колонку, также написала автобиографию. Карьера Паттисон похожа на карьеру Ольги Бузовой, однако британка еще не поет песни и не записывает альбомы.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светодиоды спасут черепах и бакланов от гибели в
Компания Sirin Labs раскрыла подробности о первом
Человек впервые просканирован многоволновым
Александр Ревва восхитил фанатов трогательным
Завершается укладка рельсовых плетей «бархатного
Вики Паттисон разденется ради победы английской
Дана Борисова уплатила долг и теперь отправляется
78-летняя Светлана Светличная ради фигуры сидит
Брат Кайли Дженнер позарился на миллионы своей
Победившая рак Дарья Донцова рассказала о детях с
Брутальный внедорожник Rezvani Tank представлен в
Марина Федункив переплюнула голос «Навигатора»
Астрономы обнаружили следы мощного взрыва
Эмили Ратаковски показала пышную грудь на
Зрители «Дома-2» подозревают, что Роман Гриценко
Опубликованы снимки нового среднеразмерного
Уфологи опубликовали видео жуткого портала,
Эксперт оценил шансы переговоров Порошенко и
Роспотребнадзор рассказал, как восполнить
Самые маленькие магнитные вихри станут шагом к
Исследование желудка 5000-летней мумии Айсмена
Тина Канделаки уверена, что Чемпионат мира
Любовь Успенская начала борьбу с лишними
На шоу «Пламя любви» нумеролог заявила, что
Рианна стала тренд сеттером в пластической
В Боливии взорвался и рухнул на землю
Ученые изобрели квантовые точечные белые
Представлен новый семейный кроссовер версии
Зрители «Дома-2» уверены, что Артем Сорока
По мнению поклонников, Кристина Ослина гораздо
Просмотреть все новости