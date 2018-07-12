Вики Паттисон разденется ради победы английской сборной на ЧМ-2018
Британская звезда Вики Паттисон готова оголиться только в том случае, если английская сборная выиграет ЧМ-2018 по футболу.
Вики Паттисон заявила, что разденется до одной жилетки, как тренер Гарет Саутгейт, если его подопечные выиграют ЧМ. Девушка прославилась после выхода телепрограммы GeordieShore, где ее заметили благодаря яркой внешности и неординарному поведению. Модель начали приглашать на сьемки для глянцевых журналов, на радио и различные телевизионные шоу.
Некоторое время Вики снималась во всевозможных телепередачах, однако приняла решение создать собственное шоу, в котором она помогает разобраться в семейных отношениях. Девушка ведет в одном из изданий личную колонку, также написала автобиографию. Карьера Паттисон похожа на карьеру Ольги Бузовой, однако британка еще не поет песни и не записывает альбомы.