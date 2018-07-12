Вики Паттисон разденется ради победы английской сборной на ЧМ-2018

Вики Паттисон заявила, что разденется до одной жилетки, как тренер Гарет Саутгейт, если его подопечные выиграют ЧМ. Девушка прославилась после выхода телепрограммы GeordieShore, где ее заметили благодаря яркой внешности и неординарному поведению. Модель начали приглашать на сьемки для глянцевых журналов, на радио и различные телевизионные шоу.Некоторое время Вики снималась во всевозможных телепередачах, однако приняла решение создать собственное шоу, в котором она помогает разобраться в семейных отношениях. Девушка ведет в одном из изданий личную колонку, также написала автобиографию. Карьера Паттисон похожа на карьеру Ольги Бузовой, однако британка еще не поет песни и не записывает альбомы.