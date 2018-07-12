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Экс-звезда «Дом-2» Рита Керн намерена родить ребенка от «племенного жеребца»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Керн запомнилась зрителям в основном своим восьмым размером груди, хотя телестройку девушка уже давно покинула, поклонники по-прежнему в курсе ее личной жизни.

В одном из последних постов в Instagram Рита задалась вопросом продолжения рода.

Экс-звезда «Дом-2» Рита Керн намерена родить ребенка от «племенного жеребца»

Девушка призналась подписчика, что готова родить ребенка, но не знает, кого выбрать на роль отца.

Керн интересуется, важно ли испытывать к человеку эмоции или лучше просто уважать и быть уверенной в мужчине. Не исключает Рита вариант зачатия ребенка от «племенного жеребца» с нужными генами и параметрами.

Экс-звезда «Дом-2» Рита Керн намерена родить ребенка от «племенного жеребца»

Фолловеры живо втянулись в затеянную Ритой дискуссию и активно начали высказывать свои позиции.

«Рожать нужно от обеспеченного, ответственного и в то де время любимого мужчины», «Рожать нужно от того, с кем хочешь переживать взлеты и падения ребёнка», «Совсем бабьё умом поехало. Научитесь любить и тогда вопросов не возникнет, от кого рожать», - комментировали пост Риты Керн подписчики.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:56
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