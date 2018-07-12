Экс-звезда «Дом-2» Рита Керн намерена родить ребенка от «племенного жеребца»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Керн запомнилась зрителям в основном своим восьмым размером груди, хотя телестройку девушка уже давно покинула, поклонники по-прежнему в курсе ее личной жизни.
В одном из последних постов в Instagram Рита задалась вопросом продолжения рода.
Девушка призналась подписчика, что готова родить ребенка, но не знает, кого выбрать на роль отца.
Керн интересуется, важно ли испытывать к человеку эмоции или лучше просто уважать и быть уверенной в мужчине. Не исключает Рита вариант зачатия ребенка от «племенного жеребца» с нужными генами и параметрами.
Фолловеры живо втянулись в затеянную Ритой дискуссию и активно начали высказывать свои позиции.
«Рожать нужно от обеспеченного, ответственного и в то де время любимого мужчины», «Рожать нужно от того, с кем хочешь переживать взлеты и падения ребёнка», «Совсем бабьё умом поехало. Научитесь любить и тогда вопросов не возникнет, от кого рожать», - комментировали пост Риты Керн подписчики.
В одном из последних постов в Instagram Рита задалась вопросом продолжения рода.
Девушка призналась подписчика, что готова родить ребенка, но не знает, кого выбрать на роль отца.
Керн интересуется, важно ли испытывать к человеку эмоции или лучше просто уважать и быть уверенной в мужчине. Не исключает Рита вариант зачатия ребенка от «племенного жеребца» с нужными генами и параметрами.
Фолловеры живо втянулись в затеянную Ритой дискуссию и активно начали высказывать свои позиции.
«Рожать нужно от обеспеченного, ответственного и в то де время любимого мужчины», «Рожать нужно от того, с кем хочешь переживать взлеты и падения ребёнка», «Совсем бабьё умом поехало. Научитесь любить и тогда вопросов не возникнет, от кого рожать», - комментировали пост Риты Керн подписчики.