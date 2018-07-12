Экс-звезда «Дом-2» Рита Керн намерена родить ребенка от «племенного жеребца»

В одном из последних постов в Instagram Рита задалась вопросом продолжения рода.Девушка призналась подписчика, что готова родить ребенка, но не знает, кого выбрать на роль отца.Керн интересуется, важно ли испытывать к человеку эмоции или лучше просто уважать и быть уверенной в мужчине. Не исключает Рита вариант зачатия ребенка от «племенного жеребца» с нужными генами и параметрами.Фолловеры живо втянулись в затеянную Ритой дискуссию и активно начали высказывать свои позиции., - комментировали пост Риты Керн подписчики.