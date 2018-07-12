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Тина Канделаки уверена, что Чемпионат мира поможет России «встать с колен»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» и телеведущая Тина Канделаки убеждена в позитивном результате ЧМ по футболу. Она верит в хорошее будущее городов, которые принимают Чемпионат мира-2018, но сами россияне спешат её окунуть в реальность.

Тина Канделаки уверена, что Чемпионат мира поможет России «встать с колен»


Канделаки, на конференции «Эффективное экономическое развитие регионов после ЧМ-2018», говорила, каким замечательным будет будущее России. Тина рассказывала, как благотворно повлияют на детское развитие спорта комфортные стадионы, стоящие миллиарды рублей. Однако забывая, что из-за недобросовестных застройщиков некоторые из них уже рассыпаются. Так же как «рассыплется» система трудоустройства тех граждан, которые будут ненужными после завершения ЧМ.

Тина Канделаки уверена, что Чемпионат мира поможет России «встать с колен»


Единственное, в чём права Тина – это то, что увеличилось количество зрительниц, что принесло каналам немалую прибыль. Неправильность суждений ведущей «о встающей с колен» России фанаты отмечали ранее. Особенно беспокоило фанатов перед началом ЧМ то, что подрядчики заканчивали облагораживать стадионы на скорую руку, и это могло привести к травмам.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:40
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