Дана Борисова уплатила долг и теперь отправляется на отдых

Накануне появилась информация о том, что Дана Борисова не может выехать за границу, в связи с появившейся задолженностью в размере 80 тысяч рублей. Однако звезда довольно быстро смогла разрешить сложившуюся ситуацию и теперь она имеет право покинуть страну. Дана Борисова планирует отправиться в Венецию со своей дочерью Полиной.Причиной для разбирательства стала задолженность по невыплате алиментов бывшему супругу Максиму Аксенову, который обратился в суд. Однако телеведущая смогла выплатить ему 80 тысяч рублей и получила разрешение на то, чтобы покинуть страну вместе со своей дочерью.По словам телеведущей, она очень переживала из-за того что её отпуск может сорваться, но смогла всё уладить в короткие сроки. Пользователи сети поздравили Дану Борисову с довольно быстрым решением финансового вопроса.