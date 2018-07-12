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Дана Борисова уплатила долг и теперь отправляется на отдых

Дана Борисова выплатила все долги, теперь она сможет выехать из страны. Звезда хочет провести свой отпуск за границей, в настоящее время она готовится к тому, чтобы отправиться в Венецию.

Дана Борисова уплатила долг и теперь отправляется на отдых


Накануне появилась информация о том, что Дана Борисова не может выехать за границу, в связи с появившейся задолженностью в размере 80 тысяч рублей. Однако звезда довольно быстро смогла разрешить сложившуюся ситуацию и теперь она имеет право покинуть страну. Дана Борисова планирует отправиться в Венецию со своей дочерью Полиной.

Причиной для разбирательства стала задолженность по невыплате алиментов бывшему супругу Максиму Аксенову, который обратился в суд. Однако телеведущая смогла выплатить ему 80 тысяч рублей и получила разрешение на то, чтобы покинуть страну вместе со своей дочерью.

По словам телеведущей, она очень переживала из-за того что её отпуск может сорваться, но смогла всё уладить в короткие сроки. Пользователи сети поздравили Дану Борисову с довольно быстрым решением финансового вопроса.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:00
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