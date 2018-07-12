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Ученые: Повышение уровня моря угрожает британским соляным болотам

Согласно прогнозу международного исследования, проведенного под руководством профессора Ратгерского университета, к 2100 году повышение уровня моря может стать угрозой для ценных соляных болот всего Соединенного Королевства, если выбросы парниковых газов не снизятся.
Ученые: Повышение уровня моря угрожает британским соляным болотам


Более того, уже к 2040 году соляные болота в южной и восточной Англии столкнутся с высокими рисками исчезновения, согласно статье, опубликованной в «Nature Communications».

В исследовании впервые оценена уязвимость солевых болот с использованием геологической записи прошлых потерь в ответ на изменение уровня моря.

Международная команда ученых, возглавляемая бывшим председателем Ратгерского университета, профессором Бенджамином Хортоном, и профессором Азиатской школы окружающей среды Технологического университета, расположенного в Наньяне, обнаружила, что повышение уровня моря в прошлом привело к усилению заболачивания соли в регионе, уничтожив растительность. Исследование основано на данных 800 солончаковых почвенных образцов. Приливные болота относятся к наиболее уязвимым экосистемам Земли.

«К 2100 году все британские соляные болота столкнуться с высоким риском потери. Сокращение выбросов значительно увеличивает вероятность того, что соленые болота выживут», – сказал соавтор исследования Роберт Э. Копп, профессор Ратгерского университета. В рамках исследования Копп занимался прогнозами роста уровня моря.

«Соляные болота, также называемые прибрежными водно-болотными угодьями, осуществляют жизненно важные экосистемные миссии, – сказал Хортон. – Они действуют как буфер против прибрежных штормов для защиты материка и фильтра загрязняющих веществ для обеззараживания пресной воды. Мы теряем доступ к биоразнообразию. Соляные болота – важная переходная среда обитания между океаном и сушей».

Коллеги исследователей сообщают об уязвимости к повышению уровня моря мангровых деревьев, которые произрастают в тропической среде, к примеру, на территории Сингапура.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 13:29
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