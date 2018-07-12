Марина Федункив переплюнула голос «Навигатора»

Публикация от Марина Федункив (@marina_phedunkiv) 19 Май 2018 в 8:09 PDT

Марина Федункив смогла рассмешить своих фанатов с помощью нового ролика в рамках Instagram. На видео она продемонстрировала, как не доверяет «Яндекс. Навигатору». Супруг актрисы пытался при помощи голосового ввода узнать дорогу до аэропорта, но навигатор не работал. Мужчина неоднократно пытался докричаться до навигатора, однако вместо девушки ответила сама Федункив. Артистка дала несколько инструкций, сколько километров осталось и куда повернуть. Марина переплюнула голос навигатора, потому что даже ее супруг не сразу понял, что произошло.Юмористка сказала, какая разница, кто будет путать маршруты. Фолловеры актрисы позитивно оценили ролик, добавив, что сами очень часто являются жертвами неправильных указаний. Поклонники поблагодарили артистку за хорошее настроение. Они также посмеялись с цитаты Федункив: «Послушай женщину и сделай всё наоборот».