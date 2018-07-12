Эмили Ратаковски показала пышную грудь на соблазнительном снимке
Американская модель Эмили Ратаковски часто публикует фотографии эротического содержания. Недавно звезда продемонстрировала свою пышную грудь.
Девушка не скрывает, что гордится своим телом и любит позировать в откровенных купальниках. Фотография, на которой Эмили Ратаковски запечатлена в ночной рубашке жёлтого цвет с глубоким декольте, выглядит очень откровенной. Модель позирует возле зеркала, стоя на кровати, приоткрыв одно колено.
На одном из последних снимков Эмили Ратаковски позирует лёжа на белом диване с подушками, при этом из одежды на звезде только мини-бикини. Данная фотография выполнена в чёрно-белой гамме.
В комментариях к данным снимкам поклоннико Эмили Ратаковски отметили её красоту, засыпая звезду комплиментами. За считанные часы снимки набрали огромное количество лайков.