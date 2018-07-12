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Эмили Ратаковски показала пышную грудь на соблазнительном снимке

Американская модель Эмили Ратаковски часто публикует фотографии эротического содержания. Недавно звезда продемонстрировала свою пышную грудь.

Эмили Ратаковски показала пышную грудь на соблазнительном снимке


Девушка не скрывает, что гордится своим телом и любит позировать в откровенных купальниках. Фотография, на которой Эмили Ратаковски запечатлена в ночной рубашке жёлтого цвет с глубоким декольте, выглядит очень откровенной. Модель позирует возле зеркала, стоя на кровати, приоткрыв одно колено.

На одном из последних снимков Эмили Ратаковски позирует лёжа на белом диване с подушками, при этом из одежды на звезде только мини-бикини. Данная фотография выполнена в чёрно-белой гамме.

В комментариях к данным снимкам поклоннико Эмили Ратаковски отметили её красоту, засыпая звезду комплиментами. За считанные часы снимки набрали огромное количество лайков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:20
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