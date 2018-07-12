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Опубликованы снимки нового среднеразмерного кроссовера Haval F7 от Great Wall

В сети анонсировали первые снимки серийного кроссовера версии Haval F7 китайского автопроизводителя Great Wall. Новая модель пополнит линейку серии F вслед за Haval F5, который был недавно представлен.

Опубликованы снимки нового среднеразмерного кроссовера Haval F7 от Great Wall


Из изображений следует, что новая версия Haval F7 по дизайну схожа с концепт-каром HB-02. В свою очередь кросс наделили большим безрамочным сенсорным экраном информационно-развлекательной системы, цифровую панельную приборов больших размеров. Согласно неподтверждённым данным, транспортное средство Haval F7 в движение будет приводиться двухлитровым турбодвигателем, который способен генерировать 197 лошадиных сил в случае крутящего момента в 315 Нм. Стоит отметить, что с мотором в паре будет работать семидиапазонный «робот» с парой сцеплений. Привод в данном случае доступен полный, а также передний.

Имеется информация, что Great Wall позже выпустит гибридную версию среднеразмерного кроссовера версии Haval F7. Это осенью состоится официальная презентация новинки.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:10
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