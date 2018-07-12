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Экс-участница «Дом-2» Инесса Шевчук «уничтожила» Викторию Романец

Две бывших участницы телепроекта «Дом-2» Инесса Шевчук и Виктория Романец устроили разборки в Сети.

Как известно Виктория большая любительница рассказывать своим подписчикам об успешной карьере за Периметром, снабжая свои истории красочными фото.

Экс-участница «Дом-2» Инесса Шевчук «уничтожила» Викторию Романец

Помимо этого Романец охотно делится с журналистами мнением о других участницах телестройки.

В одном из недавних интервью Виктория поделилась, что шокирована новостями об эскорт-карьере Инессы Шевчук, из-за чего та покинула реалити-шоу.

Экс-участница «Дом-2» Инесса Шевчук «уничтожила» Викторию Романец

Шевчук не смогла промолчать в ответ и заявила, что ее мало волнуют слова женщины, которой приходится жить с чужим мужем ради российского гражданства.

Также Инесса припомнила Романец высказывания ее супруга, Антона Гусева, по поводу «хлюпающей промежности» и порекомендовала не завидовать чужим успехам, когда живешь в полусотне километров от Москвы и рекламируешь китайские подделки.

Фанаты Инессы одобрили ее резкую отповедь Виктории, хотя остальные пользователи считают, что бывшие участницы «Дом-2» очередной раз чего-то не поделили.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:50
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