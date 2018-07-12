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Уфологи опубликовали видео жуткого портала, свидетельствующего о приближении Нибиру

Накануне уфологи из США опубликовали зрелищное видео, присланное им жителем штата Нью-Джерси, на котором явственно видно некий портал в ночном небе с яркими вспышками неведомой энергии, вырывающихся из его недр.

Уфологи опубликовали видео жуткого портала, свидетельствующего о приближении Нибиру


По мнению независимых экспертов, это знамение может быть порталом, из которого придет гибель Земли – таинственная планета Нибиру, о которой много говорят в последнее время. Многие ученые скептически относятся к существованию Планеты Х, однако охотники за неизвестным считают, что Нибиру существует и появление ее будет внезапным, так как она пройдет через портал и возникнет уже в непосредственной губительной близости возле Земли.



Более того, уфологи уверены, что в небе американцу удалось запечатлеть именно этот портал, который переместит Нибиру к Земле. «Смерть пройдет через портал» - заявляют эксперты.

Некоторые пользователи Сети усомнились в том, что на видео запечатлен портал. По их мнению, это могут быть обычные молнии, однако таинственные вспышки на протяжении 2 минут продолжительности видеоролика вспыхивают в одном и том же месте, вдали от облаков.

Кроме того, эксперты уверены, что природные катаклизмы, от которых буквально трясет в последнее время Землю, может так же свидетельствует о скором приближении Планеты Х.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 19:10
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