Уфологи опубликовали видео жуткого портала, свидетельствующего о приближении Нибиру

По мнению независимых экспертов, это знамение может быть порталом, из которого придет гибель Земли – таинственная планета Нибиру, о которой много говорят в последнее время. Многие ученые скептически относятся к существованию Планеты Х, однако охотники за неизвестным считают, что Нибиру существует и появление ее будет внезапным, так как она пройдет через портал и возникнет уже в непосредственной губительной близости возле Земли.Более того, уфологи уверены, что в небе американцу удалось запечатлеть именно этот портал, который переместит Нибиру к Земле. «Смерть пройдет через портал» - заявляют эксперты.Некоторые пользователи Сети усомнились в том, что на видео запечатлен портал. По их мнению, это могут быть обычные молнии, однако таинственные вспышки на протяжении 2 минут продолжительности видеоролика вспыхивают в одном и том же месте, вдали от облаков.Кроме того, эксперты уверены, что природные катаклизмы, от которых буквально трясет в последнее время Землю, может так же свидетельствует о скором приближении Планеты Х.