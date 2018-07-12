Светлана Ходченкова опубликовала снимок в мини-бикини

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) 11 Июл 2018 в 7:44 PDT

Светлана Ходченкова опубликовала фотографию у бассейна, где она сидит в чёрном бикини с прижатыми к груди коленями, обхватывая ноги руками. Фотография выполнена в чёрно-белом цвете, что придаёт особую пикантность. Данный снимок актриса подписала так: «#allintime».В комментариях к фотографии подписчики Светланы Ходченковой отметили её подтянутые ягодицы и стройную фигуру, а некоторые фанаты назвали актрису «божественно красивой женщиной». За короткое время чёрно-белый снимок звезды набрал более двадцати тысяч лайков и большое количество комментариев.