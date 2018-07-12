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Светлана Ходченкова опубликовала снимок в мини-бикини

Знаменитая актриса Светлана Ходченкова выложила в сеть фотографию, на которой она позирует на камеру в мини-бикини. Накануне чёрно-белый снимок появился на странице звезды в Instagram.

Светлана Ходченкова опубликовала снимок в мини-бикини


Светлана Ходченкова опубликовала фотографию у бассейна, где она сидит в чёрном бикини с прижатыми к груди коленями, обхватывая ноги руками. Фотография выполнена в чёрно-белом цвете, что придаёт особую пикантность. Данный снимок актриса подписала так: «#allintime».

В комментариях к фотографии подписчики Светланы Ходченковой отметили её подтянутые ягодицы и стройную фигуру, а некоторые фанаты назвали актрису «божественно красивой женщиной». За короткое время чёрно-белый снимок звезды набрал более двадцати тысяч лайков и большое количество комментариев.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:30
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