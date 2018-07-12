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Представлен новый семейный кроссовер версии Chevrolet Wolanduo

Состоялась премьера нового кроссовера версии Chevrolet Wolanduo. При этом была полностью раскрыта внешность серийного воплощения концептуального футуристического SUV FNR-X, который представили год назад.

Представлен новый семейный кроссовер версии Chevrolet Wolanduo


Реализации нового Chevrolet Wolanduo должны стартовать в 3 квартале этого года. Для авто первым авторынком станет КНР. По словам специалистов семиместный Chevrolet Wolanduo рассматривают как минивэн. Однако производитель планирует реализовывать новинку как кросс для молодых семей. Его облик является отсылкой к шоу-кару версии FNR-X, который представили в прошлом году. Серийное его воплощение станут реализовывать в спорт-версии Redline. В данном случае новинка получит черные эмблему, колесные диски, радиаторную решетку, красные полосы на «катках», бамперах и наружных зеркалах

Chevrolet Wolanduo должно получить бензиновую «четверку» 1.3, которая сочетается с 6-МКПП, а также АКПП. В авто имеет место передний привод. Стоимость новинки пока неизвестна.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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