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В Боливии взорвался и рухнул на землю таинственный НЛО, сообщают уфологи

Уфологи сообщают о странном инциденте в Боливии. Там местные жители запечатлели на видео падение странного НЛО. Независимые эксперты полагают, что объект с небес может быть кораблем пришельцев, потерпевшим крушение.

В Боливии взорвался и рухнул на землю таинственный НЛО, сообщают уфологи


По словам очевидцев, приславшим уфологам изображения странного явления в небе, они увидели светящийся объект, который набирал высоту, однако в какой-то момент НЛО вдруг взорвался и начал стремительно падать на землю.

Уфологи считают, что запечатленный объект является кораблем пришельцев, у которого случилась непредвиденная поломка, из-за чего НЛО потерпел крушение на Земле. Независимые эксперты считают, что снимки очевидцев являются очередным доказательством не только существования пришельцев разумных, но и так же то, что они периодически посещают нашу планету.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 18:09
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