В Боливии взорвался и рухнул на землю таинственный НЛО, сообщают уфологи

По словам очевидцев, приславшим уфологам изображения странного явления в небе, они увидели светящийся объект, который набирал высоту, однако в какой-то момент НЛО вдруг взорвался и начал стремительно падать на землю.Уфологи считают, что запечатленный объект является кораблем пришельцев, у которого случилась непредвиденная поломка, из-за чего НЛО потерпел крушение на Земле. Независимые эксперты считают, что снимки очевидцев являются очередным доказательством не только существования пришельцев разумных, но и так же то, что они периодически посещают нашу планету.