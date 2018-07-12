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Более 65% российского населения верят в существование мирового правительства

Свыше 65 процентов российского населения верят в то, что существует мировое правительство. По мнению россиян, президенты государств подчиняются приказам так называемого вышестоящего руководства.

Более 65% российского населения верят в существование мирового правительства


Из проведённых опросов было выяснено, что свыше 65% российского населения верят в тот факт, что существует мировое правительство, которое якобы отдаёт приказы всем лидерам стран. Четыре года назад только 45 процентов российского населения заявляли, что правительства государств являются пешками в игре вышестоящего руководства. В текущем году данная цифра увеличилась примерно до 67 процентов, больше 30 процентов респондентов уверены, что мировое правительство за основную цель имеет власть над всем человечеством, увеличение мирового своего влияния.

Больше 20 процентов россиян заявили, что тайный клуб мировых управленцев включает могущественных банкиров, различных олигархов, которые обладают значительным количеством финансовых средств. Стоит отметить, что 75 процентов опрошенных считают, что существующие национальные интересы правительства РФ противоречат целям мировых тайных руководителей.
 
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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