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Основной инстинкт: Ольга Бузова без белья рискнула повторить сцену из культового фильма

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова в последнее время очень часто публикует короткие ролики в Instagram, которые постоянно критикуют хейтеры.

Одно из последних видео просто «порвало» злопыхателей. Артистка вероятно решила повторить знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт» с Шерон Стоун в главной роли, но по мнению пользователей Бузовой не хватило ни сексуальности ни репутации и в итоге большинство лишь посмеялись над знаменитостью.

Основной инстинкт: Ольга Бузова без белья рискнула повторить сцену из культового фильма

Подписчики указали на странную походку. Пафос и высокомерие Ольги Бузовой и нашли ее неискренней и антисексуальной.

«Лошадь поскакала. Почему она не видит себя со стороны, как она глупо выглядит?», «на этом видео сексуальности НОЛЬ», «Одни и те же видео, где Оля ходит с пафосным лицом, вы что разнообразия в контент не можете добавить?», - пишут уставшие от однообразных видео подписчики.

Наряду с этим хейтеры заметили, что у Бузовой отсутствует нижнее белье, и она это с успехом всем продемонстрировала.

«Трусы видно, а ей пофиг», «Там не трусики мелькают, а их отсутствие», - поспорили подписчики Бузовой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:12
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