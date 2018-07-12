Основной инстинкт: Ольга Бузова без белья рискнула повторить сцену из культового фильма

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 11 Июл 2018 в 3:01 PDT

Одно из последних видео просто «порвало» злопыхателей. Артистка вероятно решила повторить знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт» с Шерон Стоун в главной роли, но по мнению пользователей Бузовой не хватило ни сексуальности ни репутации и в итоге большинство лишь посмеялись над знаменитостью.Подписчики указали на странную походку. Пафос и высокомерие Ольги Бузовой и нашли ее неискренней и антисексуальной., - пишут уставшие от однообразных видео подписчики.Наряду с этим хейтеры заметили, что у Бузовой отсутствует нижнее белье, и она это с успехом всем продемонстрировала., - поспорили подписчики Бузовой.