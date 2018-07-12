Основной инстинкт: Ольга Бузова без белья рискнула повторить сцену из культового фильма
Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова в последнее время очень часто публикует короткие ролики в Instagram, которые постоянно критикуют хейтеры.
Одно из последних видео просто «порвало» злопыхателей. Артистка вероятно решила повторить знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт» с Шерон Стоун в главной роли, но по мнению пользователей Бузовой не хватило ни сексуальности ни репутации и в итоге большинство лишь посмеялись над знаменитостью.
Подписчики указали на странную походку. Пафос и высокомерие Ольги Бузовой и нашли ее неискренней и антисексуальной.
«Лошадь поскакала. Почему она не видит себя со стороны, как она глупо выглядит?», «на этом видео сексуальности НОЛЬ», «Одни и те же видео, где Оля ходит с пафосным лицом, вы что разнообразия в контент не можете добавить?», - пишут уставшие от однообразных видео подписчики.
Наряду с этим хейтеры заметили, что у Бузовой отсутствует нижнее белье, и она это с успехом всем продемонстрировала.
«Трусы видно, а ей пофиг», «Там не трусики мелькают, а их отсутствие», - поспорили подписчики Бузовой.
Одно из последних видео просто «порвало» злопыхателей. Артистка вероятно решила повторить знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт» с Шерон Стоун в главной роли, но по мнению пользователей Бузовой не хватило ни сексуальности ни репутации и в итоге большинство лишь посмеялись над знаменитостью.
Подписчики указали на странную походку. Пафос и высокомерие Ольги Бузовой и нашли ее неискренней и антисексуальной.
«Лошадь поскакала. Почему она не видит себя со стороны, как она глупо выглядит?», «на этом видео сексуальности НОЛЬ», «Одни и те же видео, где Оля ходит с пафосным лицом, вы что разнообразия в контент не можете добавить?», - пишут уставшие от однообразных видео подписчики.
Наряду с этим хейтеры заметили, что у Бузовой отсутствует нижнее белье, и она это с успехом всем продемонстрировала.
«Трусы видно, а ей пофиг», «Там не трусики мелькают, а их отсутствие», - поспорили подписчики Бузовой.