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Россия и Китай приступили к совместному проекту по изучению и освоению Луны

Согласно последней информации известно, что Роскосмос, совместно с Китайской национальной космической администрацией, внесли изменения в условия программы сотрудничества на 2018 - 2022 годы. С этой целью составлены дополнения, которые указывают на планы стран относительно принятия решения по проекту совместного освоения Луны.

Уже проведено заседание рабочей группы с участием представителей из России и Китая. Сторонами обсуждены все условия реализации программы, обговорены технические моменты сотрудничества, а так же принято решение по добавлению новых проектов, непосредственно связанных с планами изучения и освоения Луны.
Россия и Китай приступили к совместному проекту по изучению и освоению Луны


Так же представителями Роскосмоса и Китайской национальной космической администрации рассмотрены итоги проведенной работы по подгруппами, занятыми дистанционным зондированием Земли, охватывающим ликвидацию космического мусора и разработкой электронно - компонентной базы космического направления.

Помимо этих вопросов, в ходе проведения переговоров между АО «Главкосмос» и представителями КНКА, проанализирован ход исполнения условий уже заключенных действующих коммерческих контрактов, выполнение которых запланировано в рамках реализации совместной программы сотрудничества.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:50
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