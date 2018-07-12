Россия и Китай приступили к совместному проекту по изучению и освоению Луны

Уже проведено заседание рабочей группы с участием представителей из России и Китая. Сторонами обсуждены все условия реализации программы, обговорены технические моменты сотрудничества, а так же принято решение по добавлению новых проектов, непосредственно связанных с планами изучения и освоения Луны.Так же представителями Роскосмоса и Китайской национальной космической администрации рассмотрены итоги проведенной работы по подгруппами, занятыми дистанционным зондированием Земли, охватывающим ликвидацию космического мусора и разработкой электронно - компонентной базы космического направления.Помимо этих вопросов, в ходе проведения переговоров между АО «Главкосмос» и представителями КНКА, проанализирован ход исполнения условий уже заключенных действующих коммерческих контрактов, выполнение которых запланировано в рамках реализации совместной программы сотрудничества.