Виктория Одинцова показала эротичное видео с подругой
Российская модель Виктория Одинцова не редко выкладывает в сеть интересные фотографии и видеоролики. На этот раз модель опубликовала видео эротического содержания, на нём запечатлена Виктория с подругой возле бассейна.
Виктория Одинцова с подругой позируют перед камерой в чёрном бикини. На коротком видеоролике запечатлены две девушки с распущенными волосами возле бассейна, одна сидит на шезлонге, а вторая исполняет эротический танец. При этом Виктория Одинцова нежно себя гладит по ногам и смотрит на подругу, как та танцует.
За короткое время видеоролик набрал большое количество лайков. В комментариях фанаты отметили прекрасную фигуру девушек и попросили почаще публиковать подобные видеоролики и красивые снимки. Также нашлись и те, кто посчитал данный видеоролик слишком эротичным, а также хэйтеры посчитали, что Виктория Одинцова пользуется фотошопом, как и другие звёзды.