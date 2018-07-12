Виктория Одинцова показала эротичное видео с подругой

Публикация от VIKI ODINTCOVA (@viki_odintcova) 11 Июл 2018 в 9:01 PDT

Виктория Одинцова с подругой позируют перед камерой в чёрном бикини. На коротком видеоролике запечатлены две девушки с распущенными волосами возле бассейна, одна сидит на шезлонге, а вторая исполняет эротический танец. При этом Виктория Одинцова нежно себя гладит по ногам и смотрит на подругу, как та танцует.За короткое время видеоролик набрал большое количество лайков. В комментариях фанаты отметили прекрасную фигуру девушек и попросили почаще публиковать подобные видеоролики и красивые снимки. Также нашлись и те, кто посчитал данный видеоролик слишком эротичным, а также хэйтеры посчитали, что Виктория Одинцова пользуется фотошопом, как и другие звёзды.