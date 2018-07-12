Первые люди заселили Китай более двух миллионов лет назад

Как рассказали ученые университета Эксетера, открытие может повлиять на пересмотр временного периода, считавшегося ранее отправной точкой для ухода первыми людьми с Африканского континента, с целью дальнейшего расселения по Земле.Согласно находкам из Дманиси в Грузии, прямоходящими людьми (Homo erectus), покинута Африка примерно 1,85 млн. лет назад. Это были первые представители нашего рода, пересекшие границы, установленные «колыбелью человечества», принятой считать Африку.Но новые находки указывают на противоположное, скорее всего, временной период совсем другой, произошло все намного раньше. Палеонтологи отметил, что среди всех найденных древних орудий труда обнаружены не только конструкции из простых рубил и скребков, здесь есть и сложные инструменты, представленные наконечниками стрел, молотками, пиками и прочими узкоспециализированными «предметами быта».Большая часть орудий труда изготовлена примерно 1,5 млн. лет назад, что явно произошло после исхода человечества. Так же отмечено, что шесть наборов скребков и рубил еще древнее, причем их возраст превысил 2,12 млн. лет.Все указывает на то, что человек Дманиси не самый древний обитатель Азии, при этом Китай заселили гораздо раньше, чем Грузию, но понять, как все происходило, ученые в настоящее время не могут.