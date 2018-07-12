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Ольгу Бузову затравили в Сети после рождения ребенка в семье бывшего мужа

Как только в Сети появилось сообщение о рождении в семье Дмитрия Тарасова ребенка хейтеры тут же стали интересовать реакцией на это событие его бывшей супруги Ольги Бузовой.

Сама Ольга своеобразно ответила всем недоброжелателям в Instagram, опубликовав короткий ролик.

Ольгу Бузову затравили в Сети после рождения ребенка в семье бывшего мужа

«Я счастлива, что, несмотря на свой жизненный опыт, я не теряю свою искреннюю и порой детскую непосредственность, и умею радоваться мелочам», - прокомментировала видео знаменитость. Однако ее слова вызвали еще большую волну едких замечаний со стороны подписчиков.

Антифанаты отметили, что в разводе с футболистом виновата исключительно Ольга и если бы он действительно был чудовищем, то не построил бы семью с Анастасией Костенко.

Ольгу Бузову затравили в Сети после рождения ребенка в семье бывшего мужа

Кое-кто поинтересовался у Бузовой, поздравила ли она экс-супруга с пополнением в семье и язвительно заметил, что в крестные новорожденной девочке звезду «Дом-2» вряд ли позовут.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:35
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