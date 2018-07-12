Ольгу Бузову затравили в Сети после рождения ребенка в семье бывшего мужа

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Июл 2018 в 11:27 PDT

Сама Ольга своеобразно ответила всем недоброжелателям в Instagram, опубликовав короткий ролик., - прокомментировала видео знаменитость. Однако ее слова вызвали еще большую волну едких замечаний со стороны подписчиков.Антифанаты отметили, что в разводе с футболистом виновата исключительно Ольга и если бы он действительно был чудовищем, то не построил бы семью с Анастасией Костенко.Кое-кто поинтересовался у Бузовой, поздравила ли она экс-супруга с пополнением в семье и язвительно заметил, что в крестные новорожденной девочке звезду «Дом-2» вряд ли позовут.