Ольгу Бузову затравили в Сети после рождения ребенка в семье бывшего мужа
Как только в Сети появилось сообщение о рождении в семье Дмитрия Тарасова ребенка хейтеры тут же стали интересовать реакцией на это событие его бывшей супруги Ольги Бузовой.
Сама Ольга своеобразно ответила всем недоброжелателям в Instagram, опубликовав короткий ролик.
«Я счастлива, что, несмотря на свой жизненный опыт, я не теряю свою искреннюю и порой детскую непосредственность, и умею радоваться мелочам», - прокомментировала видео знаменитость. Однако ее слова вызвали еще большую волну едких замечаний со стороны подписчиков.
Антифанаты отметили, что в разводе с футболистом виновата исключительно Ольга и если бы он действительно был чудовищем, то не построил бы семью с Анастасией Костенко.
Кое-кто поинтересовался у Бузовой, поздравила ли она экс-супруга с пополнением в семье и язвительно заметил, что в крестные новорожденной девочке звезду «Дом-2» вряд ли позовут.
Сама Ольга своеобразно ответила всем недоброжелателям в Instagram, опубликовав короткий ролик.
«Я счастлива, что, несмотря на свой жизненный опыт, я не теряю свою искреннюю и порой детскую непосредственность, и умею радоваться мелочам», - прокомментировала видео знаменитость. Однако ее слова вызвали еще большую волну едких замечаний со стороны подписчиков.
Антифанаты отметили, что в разводе с футболистом виновата исключительно Ольга и если бы он действительно был чудовищем, то не построил бы семью с Анастасией Костенко.
Кое-кто поинтересовался у Бузовой, поздравила ли она экс-супруга с пополнением в семье и язвительно заметил, что в крестные новорожденной девочке звезду «Дом-2» вряд ли позовут.