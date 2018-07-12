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В Польше издеваются над трагедией затонувшей субмарины «Курск»

Россияне очень возмущены игрой, которую создали польские разработчики об атомной подводной лодке, которая затонула в акватории Баренцевого моря. Создатели планируют выбрать героя для игры из ста восемнадцати погибших моряков.

В Польше издеваются над трагедией затонувшей субмарины «Курск»


По мнению родственников погибших, в Польше просто издеваются над трагедией когда-то затонувшей АПЛК «Курск». В свою очередь в интернете опубликовали релиз, который начинается рассказом члена экипажа субмарины. Потом следуют жуткие кадры, подразумевающие последние минуты жизни моряков. Геймерам в новой игрушке требуется оказаться на борту АПЛК «Курск». Стоит отметить, что один из блогеров РФ предложил компании JuJuBee всё-таки вспомнить про свои трагедии, а также создать игру про свою смоленскую авиакатастрофу, которая случилась в 2010 году. В то время погиб при крушении Лех Качиньский.

Между тем курские блогеры взбешены были действиями польских создателей. По их словам боль от этой трагедии ещё не прошла. В первую очередь это неуважение к родственникам погибших.
 
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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