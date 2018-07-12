Экс-участник «Дом-2» Андрей Чуев назвал свою тещу золотом
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев некоторое время назад женился на девушке Виктории, которая моложе его на 17 лет и теперь делится впечатлениями от семейной жизни.
Андрей установил в семье «армейские» порядки и четко распределил обязанности, но его близких, по словам Чуева, это устраивает.
Виктории из Донецка всего 20 лет, но она держит мужа в «ежовых рукавицах», несмотря на установленный в семье патриархат.
Андрей Чуев считает, что «женские обязанности по содержанию домашнего очага - это норма для нормальных женщин». Тогда как для мужчин он установил другие нормы – материальное обеспечение женщин.
«Для меня, женщина сама себя унижает, когда сначала пытается загнать мужчину под ноготь, а потом загнав его туда по самые не балуй удивляется почему он ничего не делает?!», - размышляет Чуев.
К теще у Андрея тоже особое отношение. Мать своей жены он называет золотом и считает, что теща должна быть желанным гостем и тогда о ней захочется заботиться и приглашать в гости.
«Дура та теща, которая думает, что ее вмешательство поможет в отношениях, а моя - золото», - заявил Андрей.
Андрей установил в семье «армейские» порядки и четко распределил обязанности, но его близких, по словам Чуева, это устраивает.
Виктории из Донецка всего 20 лет, но она держит мужа в «ежовых рукавицах», несмотря на установленный в семье патриархат.
Андрей Чуев считает, что «женские обязанности по содержанию домашнего очага - это норма для нормальных женщин». Тогда как для мужчин он установил другие нормы – материальное обеспечение женщин.
«Для меня, женщина сама себя унижает, когда сначала пытается загнать мужчину под ноготь, а потом загнав его туда по самые не балуй удивляется почему он ничего не делает?!», - размышляет Чуев.
К теще у Андрея тоже особое отношение. Мать своей жены он называет золотом и считает, что теща должна быть желанным гостем и тогда о ней захочется заботиться и приглашать в гости.
«Дура та теща, которая думает, что ее вмешательство поможет в отношениях, а моя - золото», - заявил Андрей.