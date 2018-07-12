Экс-участник «Дом-2» Андрей Чуев назвал свою тещу золотом

Публикация от Андрей Чуев (@aachuev) 10 Июл 2018 в 11:04 PDT

Андрей установил в семье «армейские» порядки и четко распределил обязанности, но его близких, по словам Чуева, это устраивает.Виктории из Донецка всего 20 лет, но она держит мужа в «ежовых рукавицах», несмотря на установленный в семье патриархат.Андрей Чуев считает, что «». Тогда как для мужчин он установил другие нормы – материальное обеспечение женщин., - размышляет Чуев.К теще у Андрея тоже особое отношение. Мать своей жены он называет золотом и считает, что теща должна быть желанным гостем и тогда о ней захочется заботиться и приглашать в гости., - заявил Андрей.