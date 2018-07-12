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Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой Третьяковки

Юная исполнительница песен и участница телешоу «Песни» Кристина Кошелева написала в своем аккаунте Instagram, что вдохновлена шедеврами Новой Третьяковки.

Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой Третьяковки


Кошелева обнародовала в социальной сети фото из выставочного зала Новой Третьяковки. По словам девушки, она вдохновлена шедеврами музея как обычный турист. Также посетила звезда выставку Верещагина, где смогла увидеть целые серии его произведений. В конце своего обращения к поклонникам, Кристина попросила их сообщить, какие есть места в их городах, которые она могла бы посетить.

Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой Третьяковки


Пользователи на эту просьбу откликнулись мгновенно. Некоторые стали перечислять достопримечательности своего города и звать певицу в гости. Другие же уверили артистку, что в каждом российском городе есть, чем ее удивить. Пост за шестнадцать часов сумел собрать около 40 000 отметок «Мне нравится» и более 175 комментариев от фолловеров юной звезды.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
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