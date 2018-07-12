В Соединённых Штатах создали боевые машины будущего

Американские изобретения назвали уже боевым машинами будущего. В свою очередь специалистов больше всего заинтересовали колеса-трансформеры. Как стало известно, они могут быть круглыми, а также треугольными гусеничными. При этом им требуется всего несколько секунд, чтобы перейти из одного режима непосредственно другой. В данном случае следует нажать одну кнопку. Западными конструкторами собран электромотор, внутри которого помещается двадцать дюймовых колес. Авторами проекта отмечается, что это сможет обеспечить в дальнейшем более оперативное передвижение, а также маневренность, обеспечивая при этом нормальный крутящий момент, тягу, скорость, мощность в рамках всевозможных поверхностей.В свою очередь прототипы современных боевых машин оснащаются многими сенсорами, радарами, которые передают на дисплеи картинку всего происходящего.