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Ford Mondeo может выступить конкурентом Subaru Outback

У Ford Mondeo может появиться новый формат, непосредственно в котором авто сможет соперничать с современным кросс-универсалом версии Subaru Outback.

Ford Mondeo может выступить конкурентом Subaru Outback


В компании Ford в апреле признали, что в последние годы хэтчбеки/седаны теряют спрос на американском рынке. На фоне увеличения популярности кроссоверов марка стала освобождать доступные мощности. В свою очередь американцы решили, что не будут больше выпускать версии Fiesta и Taurus. При этом Focus будет продавать в кросс-вариации Active. Также Ford готов отказаться от седана Mondeo (Fusion – в США). Последнее могут закрепить за кросс-версией «пятидверки». Она сможет конкурировать с универсалом Subaru Outback. Он на американском сайте известной японской марки позиционируется непосредственно как SUV. Согласно ожиданиям для кросс-универсала Fusion основой станет седан. В настоящее время Mondeo выпускают на шасси CD4. Пока нет данных, когда появится американский конкурент Subaru Outback.

Ford Mondeo/Fusion нового поколения должен в производство был отправиться в 2020 году. Планы американцев в конце прошлого года поменялись. Они для модели провели второе обновление, не затронувшее европейскую версию авто.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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