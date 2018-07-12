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Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном районе столицы

До этого Андрей Чадов снимал квартиру и мечтал о собственном жилье. Сейчас актер является обладателем 120 кв. метров в элитном районе столицы.

Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном районе столицы


Андрей Чадов в своем интервью рассказал радостную новость. Актер сообщил, что приобрел квартиру в элитном районе столицы. Первые личные апартаменты артиста, площадью в 120 кв. метров, расположены на Новой Риге, где сейчас идет ремонт. В квартире уже сделаны потолок и стены, далее Андрей намерен заняться полом. Артист хочет сделать его из дуба, и чтобы обязательно он был с подогревом. Чадов признался, что квартира будет обставлена в стиле хай-тек, потому что в обстановке он предпочитает минимализм. Андрей в новых апартаментах будет жить с любимым псом Чадиком.

Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном районе столицы


С приобретением Чадова уже поздравили фанаты. Теперь поклонники принялись гадать, кого кроме любимого пса, артист «приведет» в свою новую квартиру, потому что о личной жизни кинозвезда предпочитает не распространяться.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:50
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