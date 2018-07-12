Opel на эскизе показал дизайн своих будущих моделей

Главный дизайнер автокомпании Opel отмечает, что модели марки теперь иметь исключительно смелые и чистые линии. При этом результат эксперимента будет «цифровой детоксикацией» для существующего современного автопрома. Специалисты Opel опубликовали в сети эскиз, который демонстрирует новый стилистический элемент. Снимок демонстрирует переднюю часть авто - капот с центральным развитым ребром, а также радиаторная решетка, которая скорей всего соединена с фарами. Такого рода стилистический элемент носит название Vizor. Opel также показал панель приборов, которая выполнена из стекла. Данный элемент имеет название Pure Panel.Стоит напомнить, что в текущем году концерн PSA приобрёл у GM бренд Opel за 2,2 миллиарда евро. Марка с авторынка РФ ушла за 2 года до этого. При этом пока возвращаться она не планирует.