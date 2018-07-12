Opel на эскизе показал дизайн своих будущих моделей
Известный автобренд Opel решил основательно изменить дизайн своих авто. Его впервые продемонстрируют на новом транспортном средстве Corsa.
Главный дизайнер автокомпании Opel отмечает, что модели марки теперь иметь исключительно смелые и чистые линии. При этом результат эксперимента будет «цифровой детоксикацией» для существующего современного автопрома. Специалисты Opel опубликовали в сети эскиз, который демонстрирует новый стилистический элемент. Снимок демонстрирует переднюю часть авто - капот с центральным развитым ребром, а также радиаторная решетка, которая скорей всего соединена с фарами. Такого рода стилистический элемент носит название Vizor. Opel также показал панель приборов, которая выполнена из стекла. Данный элемент имеет название Pure Panel.
Стоит напомнить, что в текущем году концерн PSA приобрёл у GM бренд Opel за 2,2 миллиарда евро. Марка с авторынка РФ ушла за 2 года до этого. При этом пока возвращаться она не планирует.