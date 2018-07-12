"Куриная истерика": блогер Лена Миро уверена, что Эвелина Бледанс пиарится на сыне
Скандальный блогер Лена Миро назвала скандал вокруг Эвелины Бледанс и Константина Хабенского «куриной истерикой», обвинив актрису в пиаре на сыне-дауне.
Известная актриса Эвелина Бледанс рассказала в своем Instagram неприятную историю, которая приключилась с ней на отдыхе.
Знаменитость встретила на территории частного отеля популярного актера Константина Хабенского и попросила сделать общее фото с ее сыном Семеном, которому поставлен диагноз «синдром Дауна».
Однако актер отказал в просьбе, и это вызвало возмущение Бледанс. Вопреки ожиданиям Эвелины, пользователи разделились во мнениях по поводу ее негодования. Свой взгляд на ситуацию озвучила и известный блогерЛена Миро.
Она считает, что раньше актриса пиарилась на своей груди, а теперь жаждет славы, раскручивая своего сына с особенностями развития.
Многие подписчики Бледанс отметили, что Хабенский имел полное право отказать ей в просьбе, тем более что он находился на отдыхе, а она активно влезла в его личное пространство.
Лена Миро со свойственной ей иронией отметила, что самому Семику все равно сфотографировался с ним Хабенский или нет.
«Уверена: Сёмик не знает Хабенского. Не смотрел его фильмы. Сёмику плевать на Хабенского. Сёмик хочет плескаться в бассейне и играть. Но его амбициозной мамаше хочется другого: раскрутить страничку сына в Инстаграме. Сам Сёмик не просил сфотографироваться вместе с дядей, который лично ему не интересен. Просила всеми забытая Эвелина, который нужен пиар. Хоть бы и за счёт ребёнка с особенностями развития. Раньше Блёданс пиарилась на своих сиськах. Теперь, постарев, - на сыне с синдромом Дауна. Это - ниже плинтуса», - резко осудила поведение Эвелины Лена Миро.
Известная актриса Эвелина Бледанс рассказала в своем Instagram неприятную историю, которая приключилась с ней на отдыхе.
Знаменитость встретила на территории частного отеля популярного актера Константина Хабенского и попросила сделать общее фото с ее сыном Семеном, которому поставлен диагноз «синдром Дауна».
Однако актер отказал в просьбе, и это вызвало возмущение Бледанс. Вопреки ожиданиям Эвелины, пользователи разделились во мнениях по поводу ее негодования. Свой взгляд на ситуацию озвучила и известный блогерЛена Миро.
Она считает, что раньше актриса пиарилась на своей груди, а теперь жаждет славы, раскручивая своего сына с особенностями развития.
Многие подписчики Бледанс отметили, что Хабенский имел полное право отказать ей в просьбе, тем более что он находился на отдыхе, а она активно влезла в его личное пространство.
Лена Миро со свойственной ей иронией отметила, что самому Семику все равно сфотографировался с ним Хабенский или нет.
«Уверена: Сёмик не знает Хабенского. Не смотрел его фильмы. Сёмику плевать на Хабенского. Сёмик хочет плескаться в бассейне и играть. Но его амбициозной мамаше хочется другого: раскрутить страничку сына в Инстаграме. Сам Сёмик не просил сфотографироваться вместе с дядей, который лично ему не интересен. Просила всеми забытая Эвелина, который нужен пиар. Хоть бы и за счёт ребёнка с особенностями развития. Раньше Блёданс пиарилась на своих сиськах. Теперь, постарев, - на сыне с синдромом Дауна. Это - ниже плинтуса», - резко осудила поведение Эвелины Лена Миро.