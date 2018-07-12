"Куриная истерика": блогер Лена Миро уверена, что Эвелина Бледанс пиарится на сыне

Скандальный блогер Лена Миро назвала скандал вокруг Эвелины Бледанс и Константина Хабенского «куриной истерикой», обвинив актрису в пиаре на сыне-дауне.Известная актриса Эвелина Бледанс рассказала в своем Instagram неприятную историю, которая приключилась с ней на отдыхе.Знаменитость встретила на территории частного отеля популярного актера Константина Хабенского и попросила сделать общее фото с ее сыном Семеном, которому поставлен диагноз «синдром Дауна».Однако актер отказал в просьбе, и это вызвало возмущение Бледанс. Вопреки ожиданиям Эвелины, пользователи разделились во мнениях по поводу ее негодования. Свой взгляд на ситуацию озвучила и известный блогерЛена Миро.Она считает, что раньше актриса пиарилась на своей груди, а теперь жаждет славы, раскручивая своего сына с особенностями развития.Многие подписчики Бледанс отметили, что Хабенский имел полное право отказать ей в просьбе, тем более что он находился на отдыхе, а она активно влезла в его личное пространство.Лена Миро со свойственной ей иронией отметила, что самому Семику все равно сфотографировался с ним Хабенский или нет., - резко осудила поведение Эвелины Лена Миро.