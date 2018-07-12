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Land Rover представил обновленную версию внедорожника Range Rover Sport 2019

Британский премиальный автобренд Land Rover презентовал официально обновленный свой внедорожник версии Range Rover Sport 2019. Инженеры бренда в этот раз не стали менять внешнее оформление. Они только добавили ряд электронных ассистентов.

Land Rover представил обновленную версию внедорожника Range Rover Sport 2019


Рестайлинговая версия Range Rover Sport получила новый адаптивный круиз-контроль с опцией Stop&Go, за счёт которого можно остановить авто с минимальными усилиями человека. Перечень опций также дополнила интеллектуальная эффективная система рулевого управления, позволяющая удерживать машину в своей полосе. Обновлённая модификация внедорожника оснащается помощником автоматического торможения, активирующимся в случае идентификации любого препятствия. В Range Rover Sport устанавливается 2-литровый 4-цилиндровавый турбомотор на 300 л.с., а также компрессорный 3-литровый мотор на 340 л.с. Предусматривается 6-цилиндровая дизельная установка на 249 л.с.

Range Rover Sport 2019 в РФ попадёт в конце августа текущего года. Расценки и вариации исполнения назовут позже.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:20
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