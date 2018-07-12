Land Rover представил обновленную версию внедорожника Range Rover Sport 2019

Рестайлинговая версия Range Rover Sport получила новый адаптивный круиз-контроль с опцией Stop&Go, за счёт которого можно остановить авто с минимальными усилиями человека. Перечень опций также дополнила интеллектуальная эффективная система рулевого управления, позволяющая удерживать машину в своей полосе. Обновлённая модификация внедорожника оснащается помощником автоматического торможения, активирующимся в случае идентификации любого препятствия. В Range Rover Sport устанавливается 2-литровый 4-цилиндровавый турбомотор на 300 л.с., а также компрессорный 3-литровый мотор на 340 л.с. Предусматривается 6-цилиндровая дизельная установка на 249 л.с.Range Rover Sport 2019 в РФ попадёт в конце августа текущего года. Расценки и вариации исполнения назовут позже.