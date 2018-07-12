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Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился у дилеров

Обновлённый внедорожник Isuzu MU-X получил версию X-Power. Авто можно заказать уже сейчас. Однако до дилерских центров версия доберется уже в конце июля.

Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился у дилеров


Китайские дилеры начали прием заказов на современный внедорожник Isuzu MU-X версии X-Power. Авто в шоу-румы попадет уже до конца июля. Машина получила темно-серый кузов, черную глянцевую решетку радиатора, пересмотренные бампера, оранжевые накладки на «противотуманках», литые диски и кресла. Для КНР внедорожник Isuzu MU-X претерпел рестайлинг уже в конце прошлого года. Экстерьер авто почти не изменился, однако японцы полностью пересмотрели салон «вездехода», за счёт чего он получил другой блок климатической установки, модернизированную панель приборов, современный мультимедийный комплекс с сенсорным большим дисплеем, многофункциональный руль, новую фронтальную панель.

В авто установлен турбодизельный мотор 1.9 на 163 л.с. Двигатель работает с 6-МКПП, а также 6-АКПП от Aisin. Авто продают только с полным приводом. Стандартная версия Isuzu MU-X в Китае расценивается в 1,685 млн руб. Максимальная сборка авто в КНР предлагается за 2,534 млн руб.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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