Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился у дилеров

Китайские дилеры начали прием заказов на современный внедорожник Isuzu MU-X версии X-Power. Авто в шоу-румы попадет уже до конца июля. Машина получила темно-серый кузов, черную глянцевую решетку радиатора, пересмотренные бампера, оранжевые накладки на «противотуманках», литые диски и кресла. Для КНР внедорожник Isuzu MU-X претерпел рестайлинг уже в конце прошлого года. Экстерьер авто почти не изменился, однако японцы полностью пересмотрели салон «вездехода», за счёт чего он получил другой блок климатической установки, модернизированную панель приборов, современный мультимедийный комплекс с сенсорным большим дисплеем, многофункциональный руль, новую фронтальную панель.В авто установлен турбодизельный мотор 1.9 на 163 л.с. Двигатель работает с 6-МКПП, а также 6-АКПП от Aisin. Авто продают только с полным приводом. Стандартная версия Isuzu MU-X в Китае расценивается в 1,685 млн руб. Максимальная сборка авто в КНР предлагается за 2,534 млн руб.