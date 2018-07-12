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Криптовалютный кошелек встроили в мобильную версию браузера Opera

Разработчики браузера Opera решили добавить в мобильную версию поддержку криптовалютных кошельков. Сейчас уже можно протестировать встроенную бета-версию. Создана она в упрощенном варианте, в отличие от части основных кошельков, предназначение которых – сохранность цифровых денег.

Криптовалютная емкость новой версии разработана с максимальным охватом клиентов. Упрощенный вариант браузера не требует процесса, связанного с созданием сложных паролей. Системой настроен уровень безопасности предлагаемый ОС Android.
Криптовалютный кошелек встроили в мобильную версию браузера Opera


Как рассказал Чарльз Хамель, возглавляющий Opera Crypto, возможность криптовалютного кошелька в браузере предоставит пользователям новые средства сегмента по онлайн-платежам. Все похоже на отправку цифровых средств со смартфона. Максимально упрощенный процесс открывает новое направление для создателей мерчантов и контента.

Согласно сообщений от представителей браузера, новым продуктом обеспечен переход к реальным платежным средствам. Данным методам необходимо войти в повседневную жизнь.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:00
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