Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит изменить самооценку

Анна Семенович в своём аккаунте Instagram опубликовала новый снимок. Под фото певица оставила пост, где к себе обращалась якобы от третьего лица, подчеркнув все свои достоинства, с которыми поклонники полностью согласны. Они считают, что можно восхищаться певицей, а можно нет, можно любить ее и наоборот, однако факт остаётся фактом, Анна в центре внимания. Некоторые фанаты пришли к выводу, что исполнительница песен просто «зазвездилась», при этом считает себя идеальной.Некоторые подписчики дополнили, что Семенович хоть очень красивая женщина, однако она давно уже не воплощение привлекательности для мужчин. Пост Анны в течение восемнадцати часов сумел собрать свыше 80 тысяч лайков и более 260 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.