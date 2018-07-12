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Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит изменить самооценку

Звезду российского шоу-биза Анну Семенович раскритиковали фанаты. Поклонники считают, что ведущей стоит изменить самооценку.

Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит изменить самооценку


Анна Семенович в своём аккаунте Instagram опубликовала новый снимок. Под фото певица оставила пост, где к себе обращалась якобы от третьего лица, подчеркнув все свои достоинства, с которыми поклонники полностью согласны. Они считают, что можно восхищаться певицей, а можно нет, можно любить ее и наоборот, однако факт остаётся фактом, Анна в центре внимания. Некоторые фанаты пришли к выводу, что исполнительница песен просто «зазвездилась», при этом считает себя идеальной.

Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит изменить самооценку


Некоторые подписчики дополнили, что Семенович хоть очень красивая женщина, однако она давно уже не воплощение привлекательности для мужчин. Пост Анны в течение восемнадцати часов сумел собрать свыше 80 тысяч лайков и более 260 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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