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Кристина Асмус рассказала, что стала сотрудницей СК

Поклонники Кристина Асмус считают, что с таким следователем практически все преступники будут давать признания без допросов.

Кристина Асмус рассказала, что стала сотрудницей СК


Российская киноактриса Кристина Асмус сообщила, что в новом сериале ей досталась роль сотрудницы Следственного комитета. В качестве доказательства артистка приложила селфи, где она предстала перед объективом камеры в форме сотрудников СК. Под фото знаменитость написала «Служу России». Также звезда телеэкрана вкратце объяснила свое преображение, однако не сообщила название телесериала со своим участием. Поклонники актрисы восхитились новым образом любимицы. Комментаторы заявили, что с таким следователем допрос не нужен, так как преступник сразу же во всем признается.

Кристина Асмус рассказала, что стала сотрудницей СК


Недавно Асмус сообщила, что хочет снять фантастический фильм. Уже два года Кристина обучается на режиссерском факультете в Московской школе кино. Во время учебы актриса сняла сериал, документальный фильм, рекламу и много игровых работ.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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