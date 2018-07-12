Кристина Асмус рассказала, что стала сотрудницей СК

Российская киноактриса Кристина Асмус сообщила, что в новом сериале ей досталась роль сотрудницы Следственного комитета. В качестве доказательства артистка приложила селфи, где она предстала перед объективом камеры в форме сотрудников СК. Под фото знаменитость написала «Служу России». Также звезда телеэкрана вкратце объяснила свое преображение, однако не сообщила название телесериала со своим участием. Поклонники актрисы восхитились новым образом любимицы. Комментаторы заявили, что с таким следователем допрос не нужен, так как преступник сразу же во всем признается.Недавно Асмус сообщила, что хочет снять фантастический фильм. Уже два года Кристина обучается на режиссерском факультете в Московской школе кино. Во время учебы актриса сняла сериал, документальный фильм, рекламу и много игровых работ.