В РФ цены на Mercedes-Benz GLC выросли на 30 000-130 000 рублей

Кроссовер версии Mercedes-Benz GLC-Klasse подорожал в различных вариациях исполнения на 100 – 130 тыс руб. Самую «бюджетную» версию 250 4Мatic SS теперь можно приобрести за 3,33 млн руб. «Топовая» версия 350е 4Мatic SS стоит 4,33 млн руб. Спортивные версии Mercedes-Benz GLC-Klasse AMG увеличились в цене на 30 000 руб. Модель с 3,0-литровым мотором на 37 л.с. расценивается 4,58 млн руб. Вариация с 4,0-литровым мотором на 510 л.с. расценивается в 7,68 млн руб. Расценки на версию Mercedes-Benz GLC Coupe в случае любого уровня оснащения увеличились на 120 тыс руб. Базовая вариация 250 4Matic доступна за 3,91 млн руб. Версия 300 4Matic Sport стоит 4,11 млн руб.«Горячий» Mercedes-Benz GLC Coupe AMG расценивается от 5,13 до 7,83 млн руб. Это на 30 тыс руб больше стартовой расценки. «АВТОСТАТ» раньше отмечал, что россияне по итогам первого полугодия приобрели 18 504 легковых авто марки Mercedes-Benz (плюс 4%).