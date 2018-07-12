АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Станислав Черчесов поблагодарил Виталия Мутко за веру в сборную России

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов в своем интервью поблагодарил вице премьера Виталия Мутко за то, что он верил в команду.

Станислав Черчесов поблагодарил Виталия Мутко за веру в сборную России

«Я видел лучших футболистов в майках с гербом России», — сказал Черчесов.

Наставник сборной отметил, что для него лично — это сильнейшие игроки, и об этом он не однократно заявлял ранее. Черчесов также поблагодарил Мутко, так как он один из единственных, кто оставался спокоен и верил в команду после череды неудач в контрольных матчах перед ЧМ-2018.

«Не будь этого – меня бы тоже, наверное, сожгли на костре», — добавил российский специалист.

Кроме того, главный тренер сборной ответил на вопрос о своей будущей работе на этом посту.

«Ничего не хочу говорить о будущем. Опережать события сейчас не имеет никакого смысла», — подчеркнул Станислав Саламович.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Спорт / Культура
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:04
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Одинцова показала эротичное видео с
Первые люди заселили Китай более двух миллионов
В Польше издеваются над трагедией затонувшей
Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой
В Соединённых Штатах создали боевые машины
Ford Mondeo может выступить конкурентом Subaru
Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля и теперь
Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном
Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали
Opel на эскизе показал дизайн своих будущих
Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что
Land Rover представил обновленную версию
Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит
Более 65% российского населения верят в
Криптовалютный кошелек встроили в мобильную
Россия и Китай приступили к совместному проекту
Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился
Сергей Кучеров назвал Маргариту Овсянникову
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за
Светлана Ходченкова опубликовала снимок в
Александр Ревва показал пение своей дочки под
В РФ цены на Mercedes-Benz GLC выросли на 30
LADA Vesta Sport превзойдет KIA Rio и Hyundai
Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым
Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для
Свежая ОС Android получит название созвучное с
Ariel представила новый каркасный спорткар версии
Сын Ольги Орловой не спешит знакомить ее со
На Нюрбургринге заметили электрический кроссовер
Катя Лель рассказала о песне, написанной для нее
Просмотреть все новости