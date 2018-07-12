Станислав Черчесов поблагодарил Виталия Мутко за веру в сборную России

«Я видел лучших футболистов в майках с гербом России», — сказал Черчесов.

«Не будь этого – меня бы тоже, наверное, сожгли на костре», — добавил российский специалист.

«Ничего не хочу говорить о будущем. Опережать события сейчас не имеет никакого смысла», — подчеркнул Станислав Саламович.

Наставник сборной отметил, что для него лично — это сильнейшие игроки, и об этом он не однократно заявлял ранее. Черчесов также поблагодарил Мутко, так как он один из единственных, кто оставался спокоен и верил в команду после череды неудач в контрольных матчах перед ЧМ-2018.Кроме того, главный тренер сборной ответил на вопрос о своей будущей работе на этом посту.