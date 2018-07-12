Лиза Триандафилиди рассорила своих подписчиков баранками между ног

Публикация от Елизавета Триандафилиди (@triandafilidi_liza) 11 Июл 2018 в 9:45 PDT

Ролик снимали в одном из супермаркетов, где Лиза делала закупки. Оператор и героиня видео общаются искаженными голосами и смеются за кадром.В первые секунды ролик вызывает позитив, но затем Триандафилиди подходит к полкам с баранками. Хватает несколько вязанок и начинает ими жонглировать: примеряя то на голову, то между ногами и при этом выполняет неприличные движения.Фолловеры звезды телестройки пришли в восторг от шуточного видео и написали, что получили наслаждение при просмотре ролика.Однако хейтеры, забросали Елизавету гневными комментариями и отметили, что так обращаться с продуктами и хлебобулочными изделиями нельзя., - написал один из пользователей.В ответ Триандафилиди написала, что баранки она купила и может делать с ними все что захочет.