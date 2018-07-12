Лиза Триандафилиди рассорила своих подписчиков баранками между ног
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Триандафилиди опубликовала в Instagtam видео, которое вызвало жаркие споры между ее подписчиками.
Ролик снимали в одном из супермаркетов, где Лиза делала закупки. Оператор и героиня видео общаются искаженными голосами и смеются за кадром.
В первые секунды ролик вызывает позитив, но затем Триандафилиди подходит к полкам с баранками. Хватает несколько вязанок и начинает ими жонглировать: примеряя то на голову, то между ногами и при этом выполняет неприличные движения.
Фолловеры звезды телестройки пришли в восторг от шуточного видео и написали, что получили наслаждение при просмотре ролика.
Однако хейтеры, забросали Елизавету гневными комментариями и отметили, что так обращаться с продуктами и хлебобулочными изделиями нельзя.
«Это вообще аморально. Я, конечно, понимаю прикол, но это перебор. Баранки на голове – это более менее, но зачем их между двух ног так прикладывать?», - написал один из пользователей.
В ответ Триандафилиди написала, что баранки она купила и может делать с ними все что захочет.
Ролик снимали в одном из супермаркетов, где Лиза делала закупки. Оператор и героиня видео общаются искаженными голосами и смеются за кадром.
В первые секунды ролик вызывает позитив, но затем Триандафилиди подходит к полкам с баранками. Хватает несколько вязанок и начинает ими жонглировать: примеряя то на голову, то между ногами и при этом выполняет неприличные движения.
Фолловеры звезды телестройки пришли в восторг от шуточного видео и написали, что получили наслаждение при просмотре ролика.
Однако хейтеры, забросали Елизавету гневными комментариями и отметили, что так обращаться с продуктами и хлебобулочными изделиями нельзя.
«Это вообще аморально. Я, конечно, понимаю прикол, но это перебор. Баранки на голове – это более менее, но зачем их между двух ног так прикладывать?», - написал один из пользователей.
В ответ Триандафилиди написала, что баранки она купила и может делать с ними все что захочет.