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Лиза Триандафилиди рассорила своих подписчиков баранками между ног

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Триандафилиди опубликовала в Instagtam видео, которое вызвало жаркие споры между ее подписчиками.

Ролик снимали в одном из супермаркетов, где Лиза делала закупки. Оператор и героиня видео общаются искаженными голосами и смеются за кадром.

Лиза Триандафилиди рассорила своих подписчиков баранками между ног

В первые секунды ролик вызывает позитив, но затем Триандафилиди подходит к полкам с баранками. Хватает несколько вязанок и начинает ими жонглировать: примеряя то на голову, то между ногами и при этом выполняет неприличные движения.

Фолловеры звезды телестройки пришли в восторг от шуточного видео и написали, что получили наслаждение при просмотре ролика.

Лиза Триандафилиди рассорила своих подписчиков баранками между ног

Однако хейтеры, забросали Елизавету гневными комментариями и отметили, что так обращаться с продуктами и хлебобулочными изделиями нельзя.

«Это вообще аморально. Я, конечно, понимаю прикол, но это перебор. Баранки на голове – это более менее, но зачем их между двух ног так прикладывать?», - написал один из пользователей.

В ответ Триандафилиди написала, что баранки она купила и может делать с ними все что захочет.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:56
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