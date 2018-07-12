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Зрители «Дома-2» считают, что лучшим участником месяца должен быть Иосиф Оганесян

Каждый день наставники реалити-шоу «Дом-2» призывают телезрителей поддерживать любимых участников, голосуя за них в приложении, дабы в конце месяца наиболее везучему выплатили 50 тысяч рублей.

Зрители «Дома-2» считают, что лучшим участником месяца должен быть Иосиф Оганесян

Таким образом обладателем крупной суммы стала Марина Африкантова, которая на самом деле имеет армию поклонников и вполне способна одержать победу в подобном конкурсе. Следом за ней последовал Виктор Литвинов, о существовании которого многие зрители даже не знают, ну а несколько дней назад денежное вознаграждение получила Марго Овсянникова.

Тем не менее, вот уже на протяжении нескольких дней список номенантов возглавил «Участник месяца» Роман Гриценко, хотя в поклонниках у того ходят лишь его родственники. Публика давно не верит, что именно телезрители определяют победителя, ведь если бы это на самом деле было так, то сейчас первую строчку занимал точно не Рома, уверены фанаты телестройки.

После всего, что зрители увидели за последние дни, невероятное желание поддержать вызывает лишь Иосиф Оганесян, который 24 часа в сутки вынужден терпеть невыносимую Сашу Черно и ее отвратительный характер, уверены поклонники «Дома-2». То, что вытворяет эта дама, уже настолько всем надоело, что в Сети стали появляться призывы напасть на Поляну, чтобы обезвредить разбушевавшегося «бегемотика» в прямом смысле слова.

Такого гнева не вызывала даже Ольга Васильевна и Ольга Рапунцель. А уж то, что устроила Саша Черно в недавнем эфире городских квартир вообще не поддается здравому смыслу. Однако Иосиф держится молодцом, соглашаясь с сожительницей, еще и не предпринимая ни единой попытки остановить ее.

В связи с этим публика буквально требует наградить не прихвостня Ольги Бузовой, который не может справиться даже с такой простой ролью, а именно Иосифа Оганесяна, которому приходилось тратиться на успокоительные, иначе он не выдержал бы и минуты рядом с Александрой Черно.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:46
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