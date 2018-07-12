LADA Vesta Sport превзойдет KIA Rio и Hyundai Solaris по скорости и мощности

«Топовая» версия KIA Rio с двигателем 1.6 и МКПП первую сотню набирает за 10,3 с. Это на 0,7 сек больше, чем у версии LADA Vesta Sport. Двигатель корейского авто генерирует 123 л.с., разгоняясь до 193 км/ч. Отечественный седан при мощности в 145 л.с. разгоняется до 198 км/ч. Стоимость Rio с такими характеристиками в РФ достигает 819 900 рублей. Почти аналогичные показатели, как у KIA, отметили у Hyundai Solaris. При этом последний расценивается в 777 900 рублей. Версии Hyundai Solaris и KIA Rio считаются конкурентами LADA Vesta Sport. По мнению экспертов, данные авто в отличие от российского седана, не способны разогнаться до «сотни» меньше чем за 10 сек.Специалисты отмечают, что детище бренда «АвтоВАЗ» сможет потеснить данные корейские авто в своей нише в рамках отечественного авторынка, при условии, если спортивная Vesta получит «правильный» ценник.