Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для детей-бабочек

Вера Брежнева в рамках Instagram сообщила, что, наконец, ей удалось создать игровую комнату для детей-бабочек. Так называют тех детей, у которых наблюдается диагноз буллёзный эпидермолиз. Тяжесть этого неизлечимого недуга заключается в том, что у пациентов с подобной болезнью кожа как у бабочки - критически тонка. Если кожа у юных пациентов повреждается, они испытывают сильные боли. Брежнева рассказала, что в стенах Научного центра здоровья детей благодаря Фонду под названием «Дети-Бабочки» открылось специализированное отделение. Там пациенты с данным диагнозом смогут общаться со своими сверстниками, развлекаться и играть.Певица заметила, что необходимо всегда помогать детям. В комментариях фанаты поблагодарили Брежневу за помощь больным детям. По их мнению, мир был бы лучше, если бы каждая звезда заботилась не только о себе.