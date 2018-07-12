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Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для детей-бабочек

Отныне маленькие пациенты с неизлечимым недугом имеют возможность безболезненно развлекаться со своими сверстниками.

Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для детей-бабочек


Вера Брежнева в рамках Instagram сообщила, что, наконец, ей удалось создать игровую комнату для детей-бабочек. Так называют тех детей, у которых наблюдается диагноз буллёзный эпидермолиз. Тяжесть этого неизлечимого недуга заключается в том, что у пациентов с подобной болезнью кожа как у бабочки - критически тонка. Если кожа у юных пациентов повреждается, они испытывают сильные боли. Брежнева рассказала, что в стенах Научного центра здоровья детей благодаря Фонду под названием «Дети-Бабочки» открылось специализированное отделение. Там пациенты с данным диагнозом смогут общаться со своими сверстниками, развлекаться и играть.

Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для детей-бабочек


Певица заметила, что необходимо всегда помогать детям. В комментариях фанаты поблагодарили Брежневу за помощь больным детям. По их мнению, мир был бы лучше, если бы каждая звезда заботилась не только о себе.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:50
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