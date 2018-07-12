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Свежая ОС Android получит название созвучное с фисташкой

Согласно последним сообщения от журналистов, которые ссылаются на проверенный источник, инсайдеры информируют о состоявшемся названии новой версии операционной системы Andoid. Как свидетельствуют данные, продукт назван разработчиками - Android 9.0 Pistachio, что соответствует дословно фисташкам.

Про название сообщила техподдержка компании Huawei. Основанием служит обращение пользователя из Португалии, который задал вопрос относительно обновления его смартфона Huawei P9 Lite. От сотрудника службы поддержки, скорее всего случайно, поступил ответ, что необходимо подождать и скоро получите следующую ОС, которую узнаете по названию - Android Pistachio.
Свежая ОС Android получит название созвучное с фисташкой
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Согласно более ранней информации, была известна только одна буква девятого поколения Android, это символ - P. Так же известно, что в Google приняли решение называть операционные системы в честь разных сладостей, в алфавитном порядке. Предположения пользователей остановились на «ананасе», что созвучно с «pineapple» или «Pistachio Ice Cream», что соответствует «фисташковому мороженому».

Представление новой ОС запланировано на будущую осень.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:40
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