У Ксении Бородиной волосы дыбом встают из-за «плясок на костях» умерших участников «Дом-2»
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина написала гневный пост по поводу «плясок на костях» умерших участников телестройки.
Звезда проекта резко раскритиковала отечественные СМИ, которые достали все «грязное белье» погибшей Полины Лобановой и смакованием подробностей смерти 20-летней девушки.
Ксения считает, что в память о погибшей нужно написать что-нибудь хорошее. А не лить грязь о наркотиках.
«Как же обидно, что в нашей стране не умеют провожать людей красиво и достойно((( люди умирают , публичные люди, это такое горе для каждой семьи, но в нашей стране пресса и соцсети так грязно делают своё дело, что и так в такие тяжелые моменты, умудряются ещё и столько грязи вылить», - написала Бородина в Instagram.
Наряду с этим Ксения вспомнила певицу Жанну Фриске, которая по ее словам была достойным человеком и не любила распространяться на тему личной жизни, но ее семья устроила десятки передач с драками и дележкой денег.
Ксения Бородина призывает уважать умерших и их память, а не «мусолить» тему убийств, наркотиков и прочего.
Звезда проекта резко раскритиковала отечественные СМИ, которые достали все «грязное белье» погибшей Полины Лобановой и смакованием подробностей смерти 20-летней девушки.
Ксения считает, что в память о погибшей нужно написать что-нибудь хорошее. А не лить грязь о наркотиках.
«Как же обидно, что в нашей стране не умеют провожать людей красиво и достойно((( люди умирают , публичные люди, это такое горе для каждой семьи, но в нашей стране пресса и соцсети так грязно делают своё дело, что и так в такие тяжелые моменты, умудряются ещё и столько грязи вылить», - написала Бородина в Instagram.
Наряду с этим Ксения вспомнила певицу Жанну Фриске, которая по ее словам была достойным человеком и не любила распространяться на тему личной жизни, но ее семья устроила десятки передач с драками и дележкой денег.
Ксения Бородина призывает уважать умерших и их память, а не «мусолить» тему убийств, наркотиков и прочего.