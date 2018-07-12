У Ксении Бородиной волосы дыбом встают из-за «плясок на костях» умерших участников «Дом-2»

Звезда проекта резко раскритиковала отечественные СМИ, которые достали все «грязное белье» погибшей Полины Лобановой и смакованием подробностей смерти 20-летней девушки.Ксения считает, что в память о погибшей нужно написать что-нибудь хорошее. А не лить грязь о наркотиках., - написала Бородина в Instagram.Наряду с этим Ксения вспомнила певицу Жанну Фриске, которая по ее словам была достойным человеком и не любила распространяться на тему личной жизни, но ее семья устроила десятки передач с драками и дележкой денег.Ксения Бородина призывает уважать умерших и их память, а не «мусолить» тему убийств, наркотиков и прочего.