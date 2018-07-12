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На Нюрбургринге заметили электрический кроссовер Mercedes-Benz EQ C

На Нюрбургринге заметили современный электрический кроссовер версии Mercedes-Benz EQ C.

На Нюрбургринге заметили электрический кроссовер Mercedes-Benz EQ C


Известные немецкие машиностроители продолжают осуществлять разработку серийного электрического современного кроссовера версии Mercedes-Benz EQ C. Информация передана автомобильными папарацци, которые заметили данный прототип высокотехнологичного вседорожника в Германии в рамках трека Нюрбургринг.

Судя по имеющемуся камуфляжу на тестовом прототипе Mercedes-Benz EQ C, запечатлённом на Нюрбургринге, немцы не желают пока рассекречивать его в вопросе внешности и в плане технической составляющей. Наряду с этим некоторые эксперты считают, что автомобильные разработчики приблизились уже к завершению проекта, подразумевающего создание электрического автомобиля. Его уже могут представить до конца года.

По словам инсайдеров, серийный кроссовер версии Mercedes-Benz EQ C получит силовой агрегат на 402 лошадиные силы. Он будет работать от аккумуляторной батареи на 70 кВт-ч. Транспортное средство без подзарядки сможет проехать до 500 километров.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
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