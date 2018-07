На Нюрбургринге заметили электрический кроссовер Mercedes-Benz EQ C

Известные немецкие машиностроители продолжают осуществлять разработку серийного электрического современного кроссовера версии Mercedes-Benz EQ C. Информация передана автомобильными папарацци, которые заметили данный прототип высокотехнологичного вседорожника в Германии в рамках трека Нюрбургринг.Судя по имеющемуся камуфляжу на тестовом прототипе Mercedes-Benz EQ C, запечатлённом на Нюрбургринге, немцы не желают пока рассекречивать его в вопросе внешности и в плане технической составляющей. Наряду с этим некоторые эксперты считают, что автомобильные разработчики приблизились уже к завершению проекта, подразумевающего создание электрического автомобиля. Его уже могут представить до конца года.По словам инсайдеров, серийный кроссовер версии Mercedes-Benz EQ C получит силовой агрегат на 402 лошадиные силы. Он будет работать от аккумуляторной батареи на 70 кВт-ч. Транспортное средство без подзарядки сможет проехать до 500 километров.